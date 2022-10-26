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洛琳烘培坊開新店伯恩市店11月1日開幕

編譯組／綜合報導
「洛琳烘培坊」的甜點。（https://www.bakerylorraine.com/）
「洛琳烘培坊」的甜點。（https://www.bakerylorraine.com/）

深受美食家讚賞的「洛琳烘培坊」(Bakery Lorraine)宣布，該連鎖企業的第六家店面將於11月1日(周二)揭幕，地點是在聖安東尼奧西北邊約30哩的伯恩市(Boerne)。

洛琳烘培坊是2011年在聖安東尼奧起家，目前五家店有四家在聖安東尼奧，另一家在奧斯汀。公司主管24日(周一)宣布，第六家店將在11月1日開始營業，喜歡法國式甜點新鮮馬卡龍(fresh macarons)的食客，聽到消息不禁垂涎欲滴。如今澱粉類的食物被認為是不健康，但是吃過洛琳烘培坊可頌麵包(croissant，又稱牛角麵包)的人表示，偶爾吃一塊美味至極的可頌，真是人生一大享受。

「美食美酒」(Food & Wine)網站曾把洛琳烘培坊評選為美國最佳新烘培坊(best new bakeries)，旅遊雜誌Conde Nast Traveler把它選入最佳13家烘培坊目的地(13 Destination Bakeries)之一，不過它不只賣麵包和甜點，也賣全份量的早餐和午餐，包括黃玉米渣稀飯(yellow corn grits)、秋風法國吐司(fall French toast)、鱷梨吐司(avocado toast)、烤起司吐司(grilled cheese toast)、番茄湯(tomato soup)和許多種類的三明治，該系列的店持有酒精執照，成年人可以點啤酒或葡萄酒佐餐。

伯恩市位於德州的丘陵之鄉(Hill Country)，如今正是秋高氣爽時節，很適合全家到山區去賞葉健行，如果前往伯恩市附近，不妨去享受洛琳烘培坊的美食，這家分店每周營業七天，周一到周四是上午7時到傍晚6時，周五至周日是上午7時到晚間8時，地址是134 Oak Park Drive, Boerne, TX 78006。

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