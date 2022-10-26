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Xavier大學與台南市成大締結姊妹校

【休士頓訊】
羅復文（圖中）與Xavier大學校長Dr. C. Reynold Verret (左一)及教務長Dr. AnneMcCall (右一)共同亮約。（楊淑雅提供）
羅復文（圖中）與Xavier大學校長Dr. C. Reynold Verret (左一)及教務長Dr. AnneMcCall (右一)共同亮約。（楊淑雅提供）

駐休士頓台北經文處於今年10月24日前往位於紐奧爾良市的路易斯安納Xavier大學(Xavier University of Louisiana, XULA)拜會及見證該校與國立成功大學簽署合作備忘錄儀式。校長Dr. C. Reynold Verret高規格接待，現場與會人員包括XULA教務長Dr. Anne McCall、副校長兼主任秘書Ms. Patrice Bell、文理學院院長Dr. Anderson Sunda-Meya及語文系系主任Dr. Elizabeth Rouselle。位於台南市的國立成功大學由蘇芳慶副校長率領文學院院長高實玫、國際長王筱雯、副國際長林建宏及華語中心主任吳玫英等以連線方式出席，整體活動圓滿成功。

XULA校長Verret表達歡迎辧事處率團到訪，係疫情後難得之面對面交流，感謝台北經文處為其引介頂尖大學共同合作校對校華語教學計畫；同時期待透過合作備忘錄的簽署，與國立成功大學共同推動「臺美教育倡議」的進程。

成大蘇副校長指出，Xavier 大學是全美唯一天主教傳統非裔大學(HBCU)，授予包括藥學博士在內的50多個學士、碩博及專業學位，其學術水準高，該校畢業生跨越社會階層在全美所有非裔大學中最為成功，令人敬佩。未來期待透過成大與Xavier大學的夥伴關係選派華語師資赴美教學、申請設置台灣優華語獎學金、線上華語文課程與線上華語文測驗等，共同推廣華語教育與台灣優華語計畫。

台北經文處羅復文處長表示，紐奧爾良市為全美十大城市之一，透過與台南市簽署姐妹市協定，據以展開在教育、商務及文化等面向的合作。國立成功大學是南台灣最具代表性之頂尖大學，其與Xavier 大學將共同推動校對校華語教學合作，將厚植城市外交之實質交流，增進台美雙城兩校關係。

路易斯安那Xavier 大學在生物及生物醫學科學、普通生物學、物理科學及化學學科在全美最具價值學校名列前茅，培育諸多知名校友包括全美第一位非裔勞工部長Alexis Herman、現任美國聯邦眾議員Troy Carter、前美國空軍四星上將Bernard Randolph及紐奧爾良市現任市長LaToya Cantrell等。校長Dr. Reynold Verret自2015年起接任，為路州重要高等教育機構主管，渠預定於年底前接受教育部邀請赴台訪問，將與國立成功大學進行各面向實質交流。同時亦參訪公私立高教機構及中學，增進台灣與路易斯安那州之教育關係。

羅復文處長（右二）偕同仁與Xavier大學校長Dr. C. Reynold Ve...
羅復文處長（右二）偕同仁與Xavier大學校長Dr. C. Reynold Verret等會談。 （楊淑雅提供）
台北經文處官員與Xavier大學全體與會人員合影。（楊淑雅提供）
台北經文處官員與Xavier大學全體與會人員合影。（楊淑雅提供）
羅復文（左一）於姐妹校協定簽約典禮致辭。（楊淑雅提供）
羅復文（左一）於姐妹校協定簽約典禮致辭。（楊淑雅提供）

教育部 非裔 勞工部

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