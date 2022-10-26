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聖安東尼奧印度光明節 招待各族裔

編譯組／綜合報導
聖安東尼奧地區連續兩個周末有盛大的光明節活動。（https://www.thesanantonioriverwalk.com/events/diwali-sa-festival-of-lights-parade/截圖）
聖安東尼奧地區連續兩個周末有盛大的光明節活動。（https://www.thesanantonioriverwalk.com/events/diwali-sa-festival-of-lights-parade/截圖）

目前正是印度人傳統最大節慶的光明節(Diwali)期間，聖安東尼奧地區連續兩個周末有盛大的光明節活動，他們歡迎各族裔人士免費參加，吃喝玩樂的項目選擇極多。

光明節英文稱為Festival of Lights，它發源於印度教(Hinduism)，但全球的印度人不論宗教信仰為何，現在都盛大的慶祝這個節日。它和華人的農曆春節類似，不是只有一天，而是延續半個月之久。今年的光明節從10月24日開始，聖安東尼奧地區29日和11月5日一共有三場活動免費，華裔居民可以趁這個機會去了解印度裔的傳統文化。

聖安東尼奧印度協會舉辦的IASA Diwali，在29日(周六)下午3-10時於Rolling Oaks Mall購物中心(地址：6909 N. Loop 1604 E., San Antonio)，有許多印度風味的飲食攤位，並有時裝秀、寶萊塢舞蹈表演(Bollywood dancing)，壓軸好戲是Garjana Dhol Tasha的精采演出，DJ音樂擂台是由聖安東尼奧的Arun Aryan，和達拉斯的DJ Ray對陣。

由聖安東尼奧市政府與Anuja SA合辦的光明節河面遊行(Diwali River Parade)，11月5日(周六)在阿尼森河面劇院(Arneson River Theatre，地址：418 Villita St., San Antonio)舉行，時間是傍晚5-6時。這項遊行是為以下的第三項活動揭開序幕。

DiwaliSA 2022是在市中心(downtown)的半球博覽會場(Hemisfair，地址：434 S. Alamo St., San Antonio)舉行，活動是在11月5日和6日兩天，但重頭戲其實都是在周六那天，除了現場娛樂節目和許多飲食攤位之外，那天晚上還會放2000盞水燈(floating diyas)，這是光明節最重要的傳統之一，觀眾還可以隨音樂起舞，最後有一場焰火秀給大節日畫下美麗的句點。

印度 遊行 華人

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