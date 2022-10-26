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德州9月增4萬職缺 全美第二

編譯組／綜合報導
德州9月新增4萬個職缺，全美僅次於佛州。（美聯社）
德州9月新增4萬個職缺，全美僅次於佛州。（美聯社）

德州2022年9月新增4萬個工作職缺，全美僅次於佛州的4萬8000個。德州的工作機會自2021年2月減少後，目前連續19個月增加；同時，過去12個月內新增職缺達到72萬1800個，較2021年9月增加5.6%。

另外，德州的勞動參與率也達到63.6%，2022年累計增幅已達3.6個百分點，超越全美平均的2.2個百分點。失業率微降0.1個百分點，來到4%。

達拉斯聯邦儲備銀行（Fed of Dallas）的資深經濟分析師Pia Orrenius指出，德州就業機會增幅在8月大幅趨緩，明顯低於7月的表現，著實讓他們擔心一下，不能確定這只是暫時現象，還是就業衰退的開始，還好9月的增幅回升一倍以上，讓他們都鬆了一口氣。

Pia Orrenius並指出，雖然全美有可能進入中度衰退，但是德州職場的韌性十足，未來應該不必擔心衰退風險。達拉斯Fed對德州第四季的職缺預估是成長3%，Pia Orrenius說，雖然增幅縮小，但是幅度不大，未來前景仍然看好。

以地區分，大休士頓地區的增幅最高，9月增加了1萬600個職缺，達福地區（Dallas-Fort Worth）增加7800個職缺。以產業分，觀光休閒最為亮眼，9月增加了2萬5700個職缺，交通運輸水電瓦斯也增加了7600個職缺，醫療與社福增加了6200個，房地產5800個。

但是並非每個產業的職缺都在增加，營造業減少了2600個職缺，政府部門減少3100個職缺，行政助理更達7000個職缺。

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