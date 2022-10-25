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僑界華台客歌唱比賽 歡頌雙十

【休士頓訊】
參與者享受音樂相伴的周日悠閒午後時光。（僑教中心提供）
參與者享受音樂相伴的周日悠閒午後時光。（僑教中心提供）

為慶祝中華民國111年雙十國慶，休士頓台灣同鄉聯誼會10月23日於休士頓文教中心舉辦第二屆國慶盃華台客語歌唱比賽，文教中心副主任黃依莉、國慶籌備會主委江麗君、僑務顧問劉志忠、黃以法及戴啟智都到場共襄盛舉，場面熱鬧溫馨。

同鄉聯誼會會長馮啟豐表示，去年首次辦理華台客語歌唱比賽大獲好評，因此今年再度舉辦，比賽的目的是提供一個舞台廣邀僑胞歡唱共慶國慶，名次輸贏不是重點，希望大家以友誼賽來看待。江麗君說今年的國慶慶祝活動已進入尾聲，今日的歌唱比賽已是最後一個項目，希望用音樂來做完美的收場。黃依莉認為音樂可以陶冶性情，希望活動結束後大家都能帶著愉快的心回家，也盼參賽僑胞能在週日午後享受高歌一曲的樂趣。隨後由三人分唱客家歌曲「油桐花」、華語歌曲「新鴛鴦蝴蝶夢」、「綠島小夜曲」、「愛如潮水」開拉比賽序幕。

本次活動共有13組參賽者報名參加，由馮啟豐、江麗君、黃依莉及鍾依君擔任評審，過程中老中青三代同台飆歌，吸引不少僑青或小夫妻攜家帶眷來參賽或觀賽。而馮潔晶頭戴紅花身穿吉普賽女郎衣裝，以一首華語歌曲「卡門」，向大家證明薑還是老的辣。身為外省籍的朱喜善則清唱一段台灣台語童謠「天黑黑」，吸引不少人共鳴打拍子跟著唱和，更喚起現場許多人的兒時回憶。

一場比賽高潮迭起，評審經多方琢磨，決定由貝勒醫學院台灣學生會會長雷適愷與香港友人魏昊，以雙人合唱華語歌曲「說謊」榮獲第一名；具原住民血統的林天娜與夫婿Gene Barclay穿上阿美族傳統服飾，以洪亮的歌聲演繹華語歌曲「站在高崗上」，獲得第二名；第三名由雷適愷以一首華語歌曲「還是會」奪得；二名優勝分別為魏昊的「獨家記憶」及馮潔晶的「卡門」。

參賽僑胞、評審及僑領揮舞著中華民國國旗，以歌聲慶祝中華民國生日快樂。 （僑教中...
參賽僑胞、評審及僑領揮舞著中華民國國旗，以歌聲慶祝中華民國生日快樂。 （僑教中心提供）
林天娜與夫婿Gene Barclay穿上阿美族傳統服飾共慶雙十。（僑教中心提高）
林天娜與夫婿Gene Barclay穿上阿美族傳統服飾共慶雙十。（僑教中心提高）
雷適愷與魏昊合唱「說謊」榮獲第一名殊榮。（僑教中心提供）
雷適愷與魏昊合唱「說謊」榮獲第一名殊榮。（僑教中心提供）

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