慶雙十 台大校友會英語話台灣
呼應雙十國慶，休士頓台大校友會於10月22日下午2時舉辦國慶英語口說工作坊暨演講比賽，邀請旅美的台灣僑青以台灣為題，培訓自我英文口說能力。
現場由僑界各方共襄盛舉，約30人到場與會。開場由校友會李秉謙副會長闡述活動宗旨並歡迎嘉賓，包括駐休士頓台北經濟文化辦事處副處長王韋龍、休士頓雙十國慶籌備會主委江麗君和副主委孫玉玟、中華公所賴共同主席李迎霞。
上半場由校友會潘敏顧問擔任主持，邀請專業導師群(Cecilia Lee, Ted Kirpach, Brent Jatko, Roop Roy, Marcia Hudgens)遵循國際演講會 (Toastmasters International) 的演講訓練營模式為學員分組指導，下半場正式進行演講比賽，由休台姐妹會會長Amy Coburn、中華文化中心執行長華啟梅、美南大專院校聯合校友會會長何怡中擔任客座評審，並請休士頓國際演講會的胡兆鈞主持比賽流程。
每位參加學員均授頒培訓證明，得獎學員獲頒由僑委會和王敦正董事長贊助提供的豐厚獎金和獎品。冠軍呂汶錫(Kevin Lyu)，主講「世界最佳的醫療保健系統」，專業流暢介紹台灣健保以及自己對美國醫療的心得。亞軍周韋君(June Chou)，以「南台灣精神」為主題，幽默風趣地介紹台灣南北的差異。現場其他參賽者的講題也都以英文推廣台灣特色，呈現出海外僑青與台灣的連結。其參賽過程錄影紀錄，將剪接成紀錄片上傳YouTube。
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