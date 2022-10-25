慶雙十 台大校友會英語話台灣

參與英文演講比賽的各路參賽者。（記者封昌明／攝影）

呼應雙十國慶，休士頓 台大校友會於10月22日下午2時舉辦國慶英語口說工作坊暨演講比賽，邀請旅美的台灣僑青以台灣為題，培訓自我英文口說能力。

現場由僑界各方共襄盛舉，約30人到場與會。開場由校友會李秉謙副會長闡述活動宗旨並歡迎嘉賓，包括駐休士頓台北經濟文化辦事處副處長王韋龍、休士頓雙十國慶籌備會主委江麗君和副主委孫玉玟、中華公所賴共同主席李迎霞。

上半場由校友會潘敏顧問擔任主持，邀請專業導師群(Cecilia Lee, Ted Kirpach, Brent Jatko, Roop Roy, Marcia Hudgens)遵循國際演講會 (Toastmasters International) 的演講訓練營模式為學員分組指導，下半場正式進行演講比賽，由休台姐妹會會長Amy Coburn、中華文化中心執行長華啟梅、美南大專院校聯合校友會會長何怡中擔任客座評審，並請休士頓國際演講會的胡兆鈞主持比賽流程。