疫期 德州學生數學成績驟降

在新冠肺炎疫情期間，德州中小學數學成績大幅下降。(NBC）

德州 論壇報報導，「國家教育 進展評測」(National Assessment of Educational Progress，NAEP）24日公布最新報告顯示，新冠肺炎疫情 期間，德州中小學數學成績大幅下降。

這項評測是每隔一年對全美公立學校四和八年級學生進行考試，衡量各州學生在閱讀與數學方面的表現，與全國平均比較。今年在1月至3月，全國有45萬名學生參加測驗，包括德州2萬3000人。該報告還提供疫情對學生影響的概況等。

報告顯示，2019年至2022年，德州學生數學成績顯著下降，八年級成績下降七分，四年級下降五分。隨著全國範圍數學成績下降趨勢，學生成績跌至2003年水平。

德州教育信託基金會（Edducation Trust）主任范士丹（Jonathan Feinstein）說，數學是一套需持續強化的技能，當學生並未掌握這一項特定能力時，它會產生複合影響。

報告並顯示，德州學生閱讀成績基本保持不變。德州教育廳長莫拉斯（Mike Morath）在一份聲明中說，「雖然閱讀成績在很大程度上從疫情中恢復，但數學方面還有很多工作要做。」

在各州比較上，德州四年級學生閱讀成績排名第33，數學排名第14。八年級閱讀成績排名第41，數學排名第25。在四和八年級閱讀，與八年級數學成績排名都有提高。

白人和亞裔學生，仍優於非裔與西裔。

美國國家教育統計中心（National Center for Education Statistics）主任卡爾（Peggy G. Carr）說，結果顯示疫情期間學生學習受到嚴重影響，成績下降的規模與範圍，是數學領域有史以來最大的。