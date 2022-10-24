大選提前投票首日 新投票機引焦慮

11月大選，德州哈里斯縣、大休士頓地區新的投票機。（KPRC 2電視台）

24日(周一)是11月大選提前投票 第一天。對許多人而言，哈里斯縣（Harris County）的投票機是新的，但官員們表示「已準備好應對任何問題。」

休士頓KPRC 2電視台報導，哈里斯縣共和黨 主席席格（Cindy Siegel）表示，除了主要運行方式外，他認為所有的問題，是選民增加對機器的焦慮。

哈里斯縣民主黨 主席埃夫巴哈魯（Odus Evbagharu）說，「我們對這些機器的完整性並未有太多了解，但我們確實聽到的是，這是一台不同於過去的機器，對吧？」

該縣選務局稱，在哈里斯縣，1萬1203台機器將在近99個提前投票地點，782個選舉日投票所投入使用，處理全國最長的選票之一。

該縣新的選舉行政官塔圖姆（Clifford Tatum）對投票機的完整性相當有信心，「每台機器都要經過校對過程，我們有一個系統，對機器的整體性進行邏輯和精準度測試，也有與該機器相關的控制編號，知道這台機器的安置地點。」

然而，投票機被駭客攻擊的可能性如何？紐約大學電腦科學專家卡波斯（Justin Cappos）說，「我認為我們的選舉制度非常安全。哈里斯縣的機器，看起來真的完成人們想要的幾乎所有步驟。」

該縣的機器有一個文件紀錄，替選民提供一個制衡系統。

卡波斯說，「有一張紙質選票可列印，若真正有需要的話，選民可以進行核實，也可進行審計，這是真正的黃金標準」他說，「這張紙是可能出現潛在問題的後盾。」

這樣做的原因是，若哈里斯縣被要求進行審計，選民將獲得書面投票證明。

塔圖姆說，在整個選舉過程中，從提前投票到計票的過程中，這些機器都將受到保護與追蹤，以確保每張選票都被製成表格。

「一旦結束投票，最後一批選民投票完畢後，這些結果就會交給我們，這方面也存在制衡」他說。