帽石峽谷州立公園 女遊客遭野牛撞飛

瑞貝卡克拉克警覺得野牛正要衝向她，開始死命奔逃。(Rebecca Clark抖音)

位於阿瑪瑞洛東南方約100哩的「帽石峽谷州立公園 」(Caprock Canyons State Park)，一名女子單獨健行途中遭一頭野牛衝撞，當時她手上拿著手機 在錄影，她把被牛角拋出跌落荊棘叢中的視頻放上抖音TikTok引發瘋傳。

瑞貝卡克拉克(Rebecca Clark)喜歡單獨到帽石峽谷州立公園去健行，在這個半乾旱氣候的地方，視野非常寬闊，目前正是秋高氣爽的時節，在這個幾乎荒無人跡的野外，令人覺得格外神清氣爽。但她半途上遇到一小群野牛(bison)擋在健行步道 上，步道旁邊是荊棘叢，因此克拉克無法繞道過去。

她等待了一陣子，並且拿出手機錄像，後來這三頭看似一家子的野牛開始向旁邊移動，讓克拉克相當感激。在野牛離開步道後，她開始緩緩向前行進，這時那頭看起來像爸爸的野牛掉過頭來衝向克拉克，她一面往反方向跑，一面還緊緊的抓住手機，這時畫面上顯出她被拋到空中，然後跌進一叢荊棘裡的景象，接著相機面對的是湛藍的天空。

克拉克的手機在這裡沒收到很好的訊號，她沒辦法打911電話求救，只要身體稍微移動，就被荊棘的刺弄得疼痛至極。她用手機向親友發簡訊求援，他們打電話向園方求救，克拉克困在荊棘叢中將近一個小時，園方的人員終於找到她，他們召請直升機把她送到醫院急救。

她的背部被牛角畫出一條很長的傷口，幸好沒有造成生命威脅。她把這段視頻放上抖音，並且呼籲大眾保護野牛的生存。2011年德州州議會把帽石峽谷州立公園的這一群野牛，立法規定為德州的官方野牛群(Official Texas State Bison Herd )，這些野牛是受法律保護的，克拉克建議遊客到這裡欣賞雄壯健美的野牛，但務必保持50碼以上的距離，免得野牛覺得受到威脅而攻擊人。