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隱藏病「ME/CFS 」 因長新冠受關注

編譯組／綜合報導
長新冠讓一種隱藏已久的類似疾病ME/CFS，受到關注。(Getty Images)
長新冠讓一種隱藏已久的類似疾病ME/CFS，受到關注。(Getty Images)

住在加州巴洛阿圖的達夫(Whitney Dafoe)已經9年沒開口說話，他幾乎無法進食或喝水，39歲的他，在部落格與數百萬人分享了這個讓人衰弱並且被忽視的疾病，告訴全世界，他罹患的這個無法說話的疾病，名為肌痛性腦脊髓炎／慢性疲勞綜合症(myalgic encephalomyelitis/chronic fatigue syndrome，或簡稱ME/CFS)。

2004年當時達夫21歲，是一名跑遍全球的攝影師，他在運動後出現持續頭暈。在印度居住5年之後，染上「奇怪的感冒」(strange cold)，然後與肺炎抗爭。他於2012年被診斷罹患ME/CFS，並且被認為之前染上的每個疾病，都可能是引發此病症的可疑誘因。

非營利機構「美國國家醫學院」(National Academy of Medicine)估計，單單在美國就有83萬6000人至250萬人罹患這種疾病，其中有大多數並未確診。

這是一種隱藏式疾病，因為患者通常會從日常生活中消失。如同達夫一樣，他們通常會辭職在家，也經常被從未研究過這種疾病的醫師拒絕，無法治療。美國疾病控制與防治中心估計，ME/CFS每年造成美國經濟170億至240億元的醫療費用與收入損失。

現在，ME/CFS病症症獲得新的關注，因為長期新冠的相關研究。美國國家衛生研究院(National Institutes of Health)耗資十億元研究數百萬美國人的長期新冠症狀。CDC表示，有多達五分之一的新冠病毒感染，會導致長期新冠。非營利組織「MEAction」表示，約有10%因各種其他感染(例如皰疹病毒)，會惡化發展成為ME/CFS，這些患者中有四分之一在家或臥床不起，例如達夫。

長新冠與ME/CFS兩種病症，都可能是自體免疫性疾病，皆會產生慢性、有時甚至是嚴重疲勞，體力與腦力消耗殆盡，睡眠不佳。史丹福大學生物與遺傳學教授戴維斯(Ron Davis)表示，兩種病徵相同，他於2011年榮獲「格魯伯遺傳學獎」(Gruber Prize)，之後運用50萬元在史丹福設立ME/CFS合作研究中心。

戴維斯是達夫的父親。他說，每當走進兒子房間，看他極端痛苦已十年，都會感到氣憤，美國國家衛生研究院似乎對ME/CFS缺乏緊迫感，有許多患者處在絕對痛苦當中。

ME/CFS的諸多症狀可能包括腦霧、對光、聲音與氣味敏感、關節疼痛。一個決定性病症是持續至少六個月的深度慢性疲勞。研究人員並不清楚病因，正在找尋有關遺傳、免疫系統錯誤、細胞獲取能量方式錯誤等可能性。

長期新冠與ME/CFS，皆以慢性疲勞與運動後不適為病徵。目前正在對長新冠進行的一些研究，可能協助ME/CFS患者。

加州 史丹福大學 醫學

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