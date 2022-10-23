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達拉斯衛理公會醫院 2員工遭槍殺

編譯組／綜合報導
達拉斯衛理公會醫院（Methodist Dallas hospital）22日發生槍案，兩名員工死亡，一名嫌犯遭拘捕。（abcnews）
達拉斯衛理公會醫院（Methodist Dallas hospital）22日發生槍案，兩名員工死亡，一名嫌犯遭拘捕。（abcnews）

達拉斯晨報報導，達拉斯衛理公會醫院（Methodist Dallas hospital）22日發生槍案，兩名員工死亡，一名嫌犯遭拘捕。

事件發生於當天上午11時左右，衛理公會衛生系統警察（Methodist Health System poice），達拉斯警局和達拉斯消防救援隊抵達位於North Beckley Avenue 1400號街區槍案現場。

一名男子開火，造成醫院兩名員工死亡。醫院指出，一名衛理公會官員朝嫌犯開槍打傷該名嫌犯，嫌犯遭拘留並送往另一家醫院。

醫院系統執行領導人在書面聲明中表示「衛理公會衛生系統對失去兩名團隊成員感到心碎與悲傷，我們與失去的同事和家人一起祈禱，感謝社區支持。」

相關單位並未說明可能導致槍案的原因，也並未確認受害者或嫌犯身份。事發後，至少有十多輛達拉斯警車停在北Oak Cliff急診室附近。

醫院也在聲明中強調，希望向患者和員工保證，醫院並無持續性威脅。

而在四個多月前，另一起於醫院發生的槍案發生於歐文（Irving），一名護士報告有一名持槍病人在歐文歐文的懷特醫療中心（Baylor Scott & White Medical Center）急診室，遭警察開槍打死。

當時警方與該男子對峙時，男子企圖向他們開槍。警方稱，他們試圖讓其放下槍，但幾名警察隨後向該男子開槍。

達拉斯衛理公會醫院一名發言人證實，22日中午，該醫院原計畫邀請乳腺癌倖存者參觀醫院新成立的哈特乳腺中心（Mitch Hart Breast Center），但隨後取消該活動。

達拉斯警局局長加西亞（Eddie Garcia）22日在推特發文表示，警方感謝醫院提供護理，並與槍案的工作人員和受害者同在。「我們將盡一切努力協助這起案件調查。這是場悲劇，也是我們刑事司法系統的失敗。」

警察 推特

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