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聖安東尼奧西郊 驚現巨大地底石窟

編譯組／綜合報導
德州聖安東尼奧一帶的地底下有很多這種地穴。(Natural Bridge Caverns網頁)
德州聖安東尼奧一帶的地底下有很多這種地穴。(Natural Bridge Caverns網頁)

位於聖安東尼奧西邊的梅迪納縣(Medina County)，一對夫妻擁有一片農莊，他們為了想用水權換取政府經費，竟然因此在農莊之下找到一個巨大的地底石窟。

德州一帶的地下水主要來自愛德華茲水層(Edwards Aquifer)，住在梅迪納縣西北部的戴維斯夫婦(Don and Debbie Davis)擁有一片農莊，他們想利用節約用水的方式換取政府經費，因此提出申請希望把農莊列為保護水源的地點，當愛德華茲水利局的人員到農莊來探查製作地圖時，工作人員在農莊一角的灌木叢中發現一個凹處，凹處中有一個小洞口。

貝爾石窟學會(Bexar Grotto)是1983年成立的組織，它是國家洞穴學會(National Speleological Society)的地方分支機構，成員致力於探索中德州的地底洞穴並製作地圖。由於洞口很小，周圍的土石相當堅硬，戴維斯先生用重機械把洞口挖大，當石窟學會的人用手電筒往裡面照射時，竟然漆黑一片，這時他們才認定這個石窟的規模一定很大。

學會會員班奈特李(Bennett Lee)是第一個進入這個石窟的人，它從地面到頂部約為120呎，寬度大約是60呎。地質學家喬治威尼博士(Dr. George Veni)指出，聖安東尼奧與周邊地帶有很多地底洞穴，很多產業的地底下可能都有洞穴或石窟，但是要發現這些地質奇景卻不容易，他認為像戴維斯農莊地下這樣的大石窟，應該為數不少。

在聖安東尼奧的市界之內，有「天然橋地底洞穴」(Natural Bridge Caverns)，這是德州最大的商業地底洞穴，很適合全家同遊，更可以增長孩子的科學知識，它的地址是26495 Natural Bridge Caverns Road。戴維斯夫婦表示他們無意把這個大石窟開放給遊客參觀，但是當親友來訪的時候，會帶他們欣賞這個奇景，而且他們會致力於保護這個石窟的天然狀態。

德州

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