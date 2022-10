中華合唱團 璀璨50歲月留聲

中華合唱團成立50周年演唱會將在10月22日(周六),在休士頓 浸信會大學(Houston Baptist University)盛大舉行。

請到了中華歷任指揮和現任指揮總計八位音樂老師:林天園、蕭楫、詹硯文、張廖莉娜、雷詠雲、蔡啟遠、王佳雯、施彥伃,選唱了中外名曲和台語歌謠,經過全體團員半年在電腦上的努力學習,練就了:在銀色的月光下、黃水謠、游擊隊歌、鄉愁四韻、離恨、綠島小夜曲、一的炒米香、You’ll Never Walk Alone 、心在漂流眼在追求、Morning Has Broken、耶和華是愛、Edelweiss、菊花台 、聞笛、答案、如果明天就是下一生、雪花的快樂、城南送別等歌曲。

中華合唱團是一個非營利純音樂屬性的社團,成立於1972年,到現在已經走過半個世紀,由早期來美求學、工作、移民的華人組成,當年三五好友家庭聚會品嚐美食,分享生活經驗,彈奏樂器,唱唱喜歡的歌,抒解鄉愁;1972年首任團長金楊碧璣建議把唱歌作為定期的活動。直到1976年請到了學音樂老師林天園指導;從此有了四個聲部的和聲,中華合唱團雛型於此開始。

該團曾經遠赴達拉斯、奧斯汀、甚至到哥斯大黎加觀摩交流演出。中華合唱團唱過無數的中外經典歌曲傳遞著和諧與美好。回首來時路從初創,走過艱辛,2002年中華合唱團取得非營利組織的認證 。

2020年新冠疫情 爆發,準備就緒的音樂會嘎然而止,今年3月當疫情趨緩因熱心團友的贊助 ,租下有足夠社交距離 的文化中心新廈大廳練唱;中華合唱團50周年的音樂盛典已準備就緒,免費入場,敬邀喜歡音樂的朋友參加。

演出時間10月22日下午3時,地點:Linda and Archie Dunham Theater Morris Cultural Arts Center of Houston Baptist University 休士頓浸信會大學,7502 Fondren Road ,Houston ,Texas 77074,洽詢電話:(281)537-5632 (832)293-3298。網址:camachorus.org