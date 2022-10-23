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新民調：艾伯特擴大領先優勢

編譯組／綜合報導
選舉不到三星期，德州現任州長艾伯特（見圖）民調大幅領先對手歐洛克。（Getty Images）
選舉不到三星期，德州現任州長艾伯特（見圖）民調大幅領先對手歐洛克。（Getty Images）

休士頓紀事報報導，德州大學／德州政治計畫（University of Texas／Texas Politics Project）21日公布一項新的民調顯示，現任共和黨籍德州州長艾伯特（Greg Abbott）拉大對民主黨籍挑戰者歐洛克（Beto O'Rourke）領先優勢。

調查指出，艾伯特獲得54%潛在選民支持，前國會議員歐洛克支持率為43%，兩人在距選舉不到三周時間內，民調差距擴大至兩位數。

艾伯特在尋求第三個任期時，一直處於領先。先前民調顯示，州長領先優勢始終如一，但領先幅度一直在五至九個百分點不等。

民調發現，當涉及德州兩個首要議題，即移民邊境安全和經濟時，選民更信任艾伯特。在墮胎問題上，兩位候選人在選民認為誰會做得更好時幾乎差不多。

在其他州級競選中，現任共和黨人大多都取得民調優勢。副州長派翠克（Dan Patrick）領先對手15個百分點。德州總檢察長帕克斯頓（Ken Paxton）領先民主黨對手加爾薩（Rochelle Garza）14個百分點。近三年來，民主黨人均未能在德州州級選舉中獲勝。

這分民調於10月7日至17日，對1200名自稱登記選民進行調查，誤差值約2.8個百分點。

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