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野外累石為碑 威脅到野生動物生存

編譯組／綜合報導
隨意累石為碑，恐嚴重影響生態。(Ryan Klaus/ Unsplash)
隨意累石為碑，恐嚴重影響生態。(Ryan Klaus/ Unsplash)

美國的野生公園經常可見石頭堆成的碑塔（rock cairn），雖然多數公園並沒有明文規範，但是德州公園與野生動物廳（Texas Parks and Wildlife Department）10月13日的一篇臉書貼文卻意外引起討論，因為該部要求遊客在恐龍州立公園（Dinosaur Valley State Park）內不要堆石成碑，因為這將威脅野生動物的生存。

園方指出，近日巡防員在園區內發現了幾座剛堆成的石塔，但是請大家以後不要再繼續堆，因為石頭是水棲大型無脊椎動物（aquatic macroinvertebrate）的重要藏身處，把河道內的石頭拿來堆塔，將會影響牠們的生存，「請大家尊重園區內的一景一物，走過但不留痕跡」。

園方說，他們確實很驚訝於遊客的堆石能力，但是這樣做將會干擾野生動物的棲地，特別是當園區面臨極端乾旱的時期，堆石成塔只會讓水棲生物無處可躲。園方強調，牠們的棲地本就有限，繼續堆石成塔將可能導致牠們移居別處，或直接滅絕，對本地生態帶來嚴重衝擊。

尤其是水棲大型無脊椎動物是水質的指標，也對魚類等其他生物具有重要意義，因此請不要再在恐龍谷州立公園內堆石成塔了。除了不利生態，也可能導致其他遊客誤解而迷路。

堆石成塔在古代的出現原因很多，包括引路、地標等等，美洲原住民則是用於祭典或標示墓地。國家公園對碑塔並沒有明確規定，但部分公園則要求，不要破壞既存碑塔，但也不要再堆石塔。

堆石為碑嚴重妨礙生態。（取材自恐龍谷州立公園臉書貼文）
堆石為碑嚴重妨礙生態。（取材自恐龍谷州立公園臉書貼文）

州立公園 恐龍 原住民

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