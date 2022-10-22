瑞源保險提醒 歐巴馬醫保計畫變更

瑞源保險事務所創始人張瑞女士擁有約20年的行業經驗。（張瑞提供）

Friday Health Plans將在2023年退出德州on-exchange歐巴馬醫保 市場，換句話說如果你現在的Friday Health Plans是有保費補貼的，您的計畫2023將不再繼續。另外Bright Healthcare會在2023年完全退出德州歐巴馬醫保市場。如果您或您的家人現在擁有Friday Health Plans and Bright Healthcare 的歐巴馬醫保計畫，請盡快聯繫瑞源保險事務所更改2023年的歐巴馬醫保計畫。

總的來說大部分的保險公司會擴大計畫，某些地區和還有新公司比如Cigna會加入，消費者任然會有很多選擇。

2023年的歐巴馬保險開放註冊期（OEP）是11/1/2022 至1/15/2023。針對大家的常見的有關歐巴馬保險問題，我們跟大家分享一下有關歐巴馬保險的一些基本信息，以便幫助需要買醫療保險 的朋友更好的了解歐巴馬保險以及它的福利，並對2023年的歐巴馬保險計畫作出相應的調整。

瑞源保險提示：鑑於歐巴馬醫保計畫的多樣性和複雜性，找專業保險代理購買歐巴馬醫療保險計畫是最省心，最快捷的方式。通過瑞源保險事務所申請不收取任何手續費，因為保費都是統一定價的。如果覺得歐巴馬保險並不適合您或您不符合申請歐巴馬保險，瑞源保險在做專業分析後會替你找到最適合的其他非歐巴馬醫療保險。

瑞源保險代理本地區最全的醫保計畫，醫保計畫的全面性和醫保諮詢的專業性是德州瑞源保險事務所的核心競爭力，並在此領域享有盛譽。公司創始人張瑞女士擁有約20年的行業經驗，曾擔任美國知名保險公司副總多年，是美國醫療保險協會認證會員，長期護理保險認證專員和資深醫療保險專員，歐巴馬醫保精英獎獲得者。積極義務服務社區並長期舉辦知識類講座。張瑞女士直線電話：214-971-8026，微信個人號：12149718026，公司Email: [email protected]。公司在達拉斯和休斯頓均有辦公室，服務全德州居民。