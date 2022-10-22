亞裔耆英學社邀陳祖貴 談生前規畫

休士頓亞裔耆英學社（HARP）定期舉辦講座，長知識且多社交。（記者封昌明／攝影）

休士頓 亞裔耆英學社（HARP）社長周宏，10月21日在Tracy Gee社區活動舉辦「退休 生活面面觀」講座，她邀請到休士頓著名的IRS認證稅務專家兼財務規畫師的陳祖貴現身說法，以自身經驗與耆英們分享生前規畫及長期護理險的重要性。

周宏說，她去年2月14日中風以後就開始使用她多年前就購買「長期護理」保險 ，她剛開始住在百利大道上某著名的安養中心進行療養，至今一年餘，目前在家安養，回憶一年多年來，在安養中心每個月要4000餘元的開銷，所幸她買了長期護理保險，否則真的不堪負荷。

有鑑於這類保險的重要性，周宏鼓勵社員們，除了要購買必要的保險，也應多參加社團活動，因為社交生活對於退休的老人至關重要，希望大家都要保持一顆學習的心，活到老學到老。

陳祖貴表示，老人最常見的問題就是生後財產的處理，所以他建議長者每個人都要做生前信託，這樣可以輕鬆解決身後的財產，萬一沒有法律程序，財產會先遭到凍結，這樣一拖有可能達到數年之久，對家屬來說都是折磨。

另有有資料顯示，需要長期護理的患者，通常當一個老人不能獨立完成下床、控制大小便、洗澡、上廁所、穿衣服、吃飯等六項中的兩項時，就需要長期護理了，或者得了老年失智或者帕金森症等。