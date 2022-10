期中選舉 共和黨將大勝邊界區 民主黨力爭五大都會區

德州州長艾伯特參加亞裔社區活動(取材自Greg Abbott網頁)

德州 西語裔人士傳統上是支持民主黨 ,但年輕一代的卻越來越被共和黨 吸引,如今西語裔居民比例已超過白人,他們成為兩黨選戰中的兵家必爭之地。

現年81歲的佛南度弗羅瑞茲(Fernando Florez)是在格蘭德河谷出生成長的,他現在定居在北德州的福和市。弗羅瑞茲指出,他的父母都是勞動階層,因為民主黨的小羅斯福總統(President Franklin D. Roosevelt)所倡導的新政策(New Deal policies)而受惠,因此他們一輩子都是偏向民主黨,因為民主黨是「小老百姓」的黨。

根據2020年人口普查的結果,德州西語裔居民比例已超過白人,更重要的一點是他們的成長速度遠超過白人,因此將來在選舉中地位越來越重要。有些人開玩笑說,美國有極大比例的土地來自墨西哥,譬如德州就是其中之一,因此「墨西哥人治理美國是天經地義的」(It's only fair that Mexicans run this country)。

玩笑歸玩笑,因為移民政策的缺失和邊境形同虛設的實情,白人在美國勢將變成少數族裔之一,如今大權在握的白人,如果爭取不到西語裔的支持,在一人一票的選舉制度中必然吃大虧,因此一向以大老自居的共和黨,過去十多年的策略是極力拉攏西語裔選民。

11月8日舉行的期中選舉,共和黨在美墨邊界的地區投注了極多的經費和人力,民調結果顯示共和黨在格蘭德河谷地區會得到「歷史性的突破」(history-making breakthroughs),選舉日未到這個結果已經定案。現在民主黨力爭的是「五大都會區」,也就是奧斯汀、達拉斯、福和市、聖安東尼奧和休士頓,這五個都會區的西語裔居民人數,大約是德州1140萬西語裔居民的一半,而邊界地區只占四分之一。

現任州長艾伯特眼看又會連任成功,他在4月份已經宣布他會贏得西語裔的多數選票,在2014年的選舉中,他得到44%的西語裔選票,2018年是42%。如果他在11月的選舉中得到50%以上的西語裔選票,那麼共和黨真的在吸引西語裔選民方面成果豐碩,德州民主黨的領導人應該深切檢討。