期中選舉 共和黨將大勝邊界區 民主黨力爭五大都會區

德州州長艾伯特參加亞裔社區活動（取材自Greg Abbott網頁）

德州 西語裔人士傳統上是支持民主黨 ，但年輕一代的卻越來越被共和黨 吸引，如今西語裔居民比例已超過白人，他們成為兩黨選戰中的兵家必爭之地。

現年81歲的佛南度弗羅瑞茲（Fernando Florez）是在格蘭德河谷出生成長的，他現在定居在北德州的福和市。弗羅瑞茲指出，他的父母都是勞動階層，因為民主黨的小羅斯福總統（President Franklin D. Roosevelt）所倡導的新政策(New Deal policies）而受惠，因此他們一輩子都是偏向民主黨，因為民主黨是「小老百姓」的黨。

根據2020年人口普查的結果，德州西語裔居民比例已超過白人，更重要的一點是他們的成長速度遠超過白人，因此將來在選舉中地位越來越重要。有些人開玩笑說，美國有極大比例的土地來自墨西哥，譬如德州就是其中之一，因此「墨西哥人治理美國是天經地義的」（It's only fair that Mexicans run this country）。

玩笑歸玩笑，因為移民政策的缺失和邊境形同虛設的實情，白人在美國勢將變成少數族裔之一，如今大權在握的白人，如果爭取不到西語裔的支持，在一人一票的選舉制度中必然吃大虧，因此一向以大老自居的共和黨，過去十多年的策略是極力拉攏西語裔選民。

11月8日舉行的期中選舉，共和黨在美墨邊界的地區投注了極多的經費和人力，民調結果顯示共和黨在格蘭德河谷地區會得到「歷史性的突破」（history-making breakthroughs），選舉日未到這個結果已經定案。現在民主黨力爭的是「五大都會區」，也就是奧斯汀、達拉斯、福和市、聖安東尼奧和休士頓，這五個都會區的西語裔居民人數，大約是德州1140萬西語裔居民的一半，而邊界地區只占四分之一。

現任州長艾伯特眼看又會連任成功，他在4月份已經宣布他會贏得西語裔的多數選票，在2014年的選舉中，他得到44%的西語裔選票，2018年是42%。如果他在11月的選舉中得到50%以上的西語裔選票，那麼共和黨真的在吸引西語裔選民方面成果豐碩，德州民主黨的領導人應該深切檢討。