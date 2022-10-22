烏托狗邦遊樂園巡迴活動 今年剩2場

「烏托狗邦」（Puptopia Festival）又稱「狗的迪士尼樂園 」，今年的巡迴只剩兩場周六的活動，愛狗的人不要錯過了人狗一起豪奢享樂的最後機會。

烏托狗邦自稱是德州 唯一以狗為娛樂對象的「驚喜公園」（amazement park for dogs），繼10月15日在達拉斯舉辦後，10月29日將在奧斯汀的繆勒湖公園（Mueller Lake Park）舉行，每位付費30元的遊客可以帶兩隻狗入場，保證人犬盡歡，活動從上午10時進行到下午5時。在場地中央有一支超大的消防栓(giant fire hydrant)，每一隻狗看到一定就會想上小號。

烏托狗邦的創始人米雪兒格蘭（Michelle Graham）指出，參加過奧斯汀活動的狗主表示，全場的氣氛像是迪士尼樂園（Disneyland）和奧斯汀市界音樂祭（Austin City Limits Music Festival）的融合，是輕鬆快樂的全天娛樂，讓狗主人與愛犬共度快樂的一天，現場除了許多運動、障礙挑戰之外，玩累了還可以進入K9 Lounge休息室，那裏提供舒適的座椅，美味的飲料和零食供人和狗享用，體力恢復以後又可以繼續玩樂。

活動的壓軸好戲是由「犬隻巨星」（Canine Stars）所做的特技表演，這些狗明星聞名全球，還曾經上過「美國天賦秀」（America's Got Talent)。在那一天這個特技團一共會表演三場，大人小孩都會被牠們的絕技驚得目瞪口呆。最頂級的享受是到「狗爪按摩院」(the Spaw)去讓狗洗澡、修剪毛髮指甲，並讓按摩師給狗做全身按摩。

今年最後一場活動是11月5日(周六)於休士頓的「發現綠地」(Discovery Green)舉行，購票請上puptopiafestival.com網站。