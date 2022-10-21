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德州16歲雙胞胎遭上手銬、餓肚一周 狠心媽被捕

編譯組／綜合報導
受虐少女手上滿是傷痕。（ABC）
受虐少女手上滿是傷痕。（ABC）

德州賽普瑞斯（Cypress）近日驚傳虐童案件，已經一周沒吃飯還被銬上手銬的少男少女，終於逃出被監禁的家門後，凌晨時分光著腳挨家挨戶尋求幫助，最後在5時30分終於喚醒了一位加護病房(ICU)護理師，這才讓他們進門，並報警處理。

40歲的媽媽Zaikiya Duncan與27歲男友Jova Terrell已遭德州哈里斯縣(Harris County)縣警局指控虐童，並在18日於路易斯安納被捕，他們因為帶著其他五名孩童逃亡而被Amber Alert通報。兩人預計20日被遣送回哈里斯縣。

哈里斯縣第五分局指出，16歲的雙胞胎男女當天在Marvida 社區挨家挨戶求援，最後終於在5時30分獲得護理師幫助。要求匿名的護理師說，少年進門時一臉驚恐，少女因為掙脫手銬還傷了手，他們說媽媽將他們銬在洗衣間內，已經一周沒吃東西了。

護理師說，不論她端上什麼東西，這對少年都馬上立刻吃光。她幾經考量後，決定不打911，而是致電當地警局，並且拍下少年們受虐的部位，還記錄他們被虐的過程。當警方趕到後，少女被放上擔架送醫。

德州兒童保護局（Children Protection Services）說他們沒有這對少年被虐的紀錄。但路易斯安納的兒童與家庭服務局（Department of Child and Family Services）卻說，少年已經在2012年被虐一次。

護理師說她要幫忙到底，因為媽媽對待小孩的方式實在太糟糕，「最好是把她們關進牢裡」，因為虐童實在是無法忍受。

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