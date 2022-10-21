我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

末日博士：1970年代不景氣混全球金融危機的時期要來了

1979後沒打過仗…中與美攤牌 解放軍戰力藏「和平病」

星際道具服裝店不關了 居民雀躍

編譯組／綜合報導
本來將永久歇業的「星際道具服裝店」有人願意接手經營，讓居民雀躍地鬆了一口氣。(starLine網頁)
本來將永久歇業的「星際道具服裝店」有人願意接手經營，讓居民雀躍地鬆了一口氣。(starLine網頁)

「星際道具服裝店」本月稍早宣布即將永久歇業，許多居民深感惋惜，聖安東尼奧快訊報19日(周三)報導有人願意接手經營，讓居民萬分雀躍地鬆了一口氣。

本報10月7日報導，星際道具服裝店業主茱莉凱克(Julie Keck)經營近50年之後，決定是到了退休養老的時候，家族中沒有人想接手，於是她宣布了在今年的假期時段過完以後，這家店就要關門了。這家在1286 Bandera Road的店有許多忠實客戶，每到年節派對的時機，他們會到這家店來選購服裝，好在慶祝活動中大出風頭，關店的消息讓他們十分悵惘。

消息傳開以後，有人願意接手經營，經過一段時間的磋商後，聖安東尼奧快訊報宣布了轉手的協議。新業主雅各伯戴爾(Jacob Dell)將在11月下旬接下這家店，對他來說這個生意很合適，因為他在聖安東尼奧經營一家焰火特效公司(pyrotechnics company)，許多家主題公園(theme parks)請他的公司製作焰火秀，地方政府國慶日的重頭戲許多是他設計的。

戴爾表示，當他聽到民眾對星際道具服裝店的眷戀之後，不忍心看到它關門，他覺得自己有傳承的責任。41歲的瑞貝卡哈定(Rebecca Hardin)表示，她26年來是星際道具服裝店的老客戶，1996年她15歲的時候，在學校的話劇表演中扮演「安妮日記」(The Diary of Anne Frank)的主角安法蘭克，接著她專注於演藝工作，如今她是戲劇老師，每當學生要表演時，她會介紹他們到星際道具服裝店選購服裝，她親眼看到熱衷戲劇的孩子在台上演出時，眼中所透出的熱情和執著，那讓她回想起年少時期的快樂時光。

即將關門的消息給星際道具服裝店帶來許多新顧客，許多人想親眼目睹這家居民鍾愛的小商家，因此萬聖節的生意比往年更興隆。老顧客把配偶和孩子帶到這裡，緬懷當年留下的美好回憶，也替孩子選購今年的鬼節穿著。現在老業主可以安心退休，新業主可以打鐵趁熱，居民也能繼續享用它的服務，真可謂三全其美。

退休 萬聖節

上一則

華府提案促環保 2024年商家須設回收箱

下一則

費城管絃樂團 取消明年5月中國巡演

延伸閱讀

去年能負擔德州50萬元房屋的人 今年只買得起40萬元房

去年能負擔德州50萬元房屋的人 今年只買得起40萬元房
士德頓連環殺人凶嫌 檢控3謀殺罪

士德頓連環殺人凶嫌 檢控3謀殺罪
士德頓連環命案兇嫌 哥哥曾被槍殺

士德頓連環命案兇嫌 哥哥曾被槍殺
聖安東尼奧僑界 政要齊聚慶雙十

聖安東尼奧僑界 政要齊聚慶雙十
PC市場出貨衰退 蘋果獨紅

PC市場出貨衰退 蘋果獨紅
財經簡訊

財經簡訊

熱門新聞

休士頓醫療管理公司上班的婦女，控大樓清潔工傳染性病。( Westmont醫療管理集團)

德州清潔工遭控在大樓散播性病 寶特瓶竟是傳播工具

2022-10-18 17:46
隨意累石為碑，恐影響生態極大。(Ryan Klaus/ Unsplash)

不要在野外「累石為碑」了 這行為會威脅到野生動物生存

2022-10-19 20:09
梅迪納家後院的狐狸。(擷自Nextdoor網頁)

人與6狐共存 聖安東尼奧民宅野趣橫生

2022-10-15 02:15
賓州巴克斯郡一對夫婦2019年申請租公寓但被物業管理公司拒絕，維權組織提出違反公平住房法的投訴後，兩造8月達成45萬元和解協議。（Getty Images）

合法移民因這事租屋被拒…物業公司遭控歧視 45萬和解

2022-10-14 12:15
美股17日與 18日相繼大漲，投資專家表示，從10月中旬到年底，股市基本看好。（路透）

專家：若無黑天鵝 股市抄底機會來了

2022-10-19 12:35
物價高升迫使餐館提高價格，新州一居民出外吃早餐，點了一份法國吐司竟要22元感到震驚。(Getty Images)

牛肉漲1倍、雞肉漲3倍…新州物價飆漲 居民減少外食

2022-10-20 13:11

超人氣

更多 >
調查：至少1400名駐美華人科學家去年轉至中國大學

調查：至少1400名駐美華人科學家去年轉至中國大學
社安金工作點數 將調為1640元換取1點

社安金工作點數 將調為1640元換取1點
用這5個方法 讓家中電費月省100元

用這5個方法 讓家中電費月省100元
「去沙龍嗎」華婦遇殺豬盤痛失166萬 美去年網騙逾4億

「去沙龍嗎」華婦遇殺豬盤痛失166萬 美去年網騙逾4億
婆婆被賓客誤認是新娘 網友：逆天顏值太搶風頭

婆婆被賓客誤認是新娘 網友：逆天顏值太搶風頭