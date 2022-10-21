星際道具服裝店不關了 居民雀躍

本來將永久歇業的「星際道具服裝店」有人願意接手經營，讓居民雀躍地鬆了一口氣。(starLine網頁)

「星際道具服裝店」本月稍早宣布即將永久歇業，許多居民深感惋惜，聖安東尼奧快訊報19日(周三)報導有人願意接手經營，讓居民萬分雀躍地鬆了一口氣。

本報10月7日報導，星際道具服裝店業主茱莉凱克(Julie Keck)經營近50年之後，決定是到了退休 養老的時候，家族中沒有人想接手，於是她宣布了在今年的假期時段過完以後，這家店就要關門了。這家在1286 Bandera Road的店有許多忠實客戶，每到年節派對的時機，他們會到這家店來選購服裝，好在慶祝活動中大出風頭，關店的消息讓他們十分悵惘。

消息傳開以後，有人願意接手經營，經過一段時間的磋商後，聖安東尼奧快訊報宣布了轉手的協議。新業主雅各伯戴爾(Jacob Dell)將在11月下旬接下這家店，對他來說這個生意很合適，因為他在聖安東尼奧經營一家焰火特效公司(pyrotechnics company)，許多家主題公園(theme parks)請他的公司製作焰火秀，地方政府國慶日的重頭戲許多是他設計的。

戴爾表示，當他聽到民眾對星際道具服裝店的眷戀之後，不忍心看到它關門，他覺得自己有傳承的責任。41歲的瑞貝卡哈定(Rebecca Hardin)表示，她26年來是星際道具服裝店的老客戶，1996年她15歲的時候，在學校的話劇表演中扮演「安妮日記」(The Diary of Anne Frank)的主角安法蘭克，接著她專注於演藝工作，如今她是戲劇老師，每當學生要表演時，她會介紹他們到星際道具服裝店選購服裝，她親眼看到熱衷戲劇的孩子在台上演出時，眼中所透出的熱情和執著，那讓她回想起年少時期的快樂時光。

即將關門的消息給星際道具服裝店帶來許多新顧客，許多人想親眼目睹這家居民鍾愛的小商家，因此萬聖節 的生意比往年更興隆。老顧客把配偶和孩子帶到這裡，緬懷當年留下的美好回憶，也替孩子選購今年的鬼節穿著。現在老業主可以安心退休，新業主可以打鐵趁熱，居民也能繼續享用它的服務，真可謂三全其美。