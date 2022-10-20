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德州人語／國債野蠻生長 低利率會再回來

德州人語

2022年隨著聯準會全力升息抗通膨，投資者嚮往的低利率時代正在不斷遠去。不過隨著美國國債野蠻生長及人口老齡化等因素，相信不用等太久，全美又會重回那個「借到錢就是賺到錢」的投資好時代。

升息無疑是今年全球已發展國家央行的主旋律，截至10月初，十國集團（G10）的升息幅度，已經達到1,850個基點。美國的聯準會，自3月起已連續五輪升息，幅度達到300基點。目前的升息勢頭，證券、房地產及加密貨幣等資產的投資人想必不願意看到。不過投資者也不用著急，因為升息的前路已是荊棘叢生。

10月4日，美國國債突破31兆元大關，再次創造歷史。而且距離上次突破30兆元的大關，僅僅過去八個月。目前的國債規模，距離31.4兆元的法定債務上限，已是一步之遙。民主黨與共和黨，想必很快又會在參、眾兩院上演政治對抗戲碼。不排除再次發生此前兩黨為增加債務上限與削減開支鬧得不開交，導致政府停擺之窘狀。

31兆元國債，以全美3億3300萬人口計算，平均每人要負擔9萬2709元的債務。倘若只算有納稅義務的人，每人債務達24萬5191元。聯邦債務與以固定利率償還的30年房貸不同，聯邦政府會不斷發行新債，這意味借貸成本，會隨市場利率升降。

天價國債，配上目前的升息環境；就會使償還債務，愈發成為全美納稅人不可承受之重。彼得森基金會估計，目前的升息走勢，會讓聯邦政府的利息支出，額外增加1兆元。倘若未來幾年，美國國債利率比國會預算辦公室估計的高出1%，僅利息支出就可超過國防支出。

拜登政府一直有基建興國的打算，大量的政府工程，意味著政府開支肯定不低。即便兩年後共和黨重掌白宮，致力於減少政府開支；但美國國債基數已非常龐大，國會預算辦公室今年5月預估，美債務成本為每年8.1兆元，這還沒計入接下來數月升息所造成的利息支出上升。

為了償還日益增高的天價利息，只能一次又一次的增加法定債務上限，用新債還舊債。而高利率環境，會大大增加新債的舉債成本；因此為了應付陡然增加的還債壓力，相信升息很難持久。

再者說，美國人口逐漸老化。聯邦人口普查局數據顯示，全美2019年65歲以上人口達到5410萬人，相比2009年增加36%。預計2040年時，65歲以上人口佔總人口的比重還會增加，會從目前的24%增加到34%。人口老齡化，意味著勞動力減少與養老金支出增加，再加上年長者偏向儲蓄而不是投資的習慣，只能靠維持低利率來刺激投資，保持經濟市場活力。否則社安金池不斷減少，再加上高利率影響401K收益，養老將成為極大難題。

綜上所述，低利率時代尚未落幕，投資者只需耐心等待，很快借錢賺錢的機會又會重來。

升息 利率 投資

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