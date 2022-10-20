H-E-B布蘭諾開店 附設德州烤肉

H-E-B連鎖超市繼續在北德州擴展，會有更多人就近品嚐到真德州烤肉。(True Texas BBQ網頁)

H-E-B連鎖超市總公司17日(周一)上午宣布，布蘭諾市(Plano)的分店訂於11月2日(周三)清晨6時開張，讓拭目以待的居民萬分雀躍，這家超級店除了雜貨超市之外還有許多營業項目，竟然還有洗車服務。

在德州 聖安東尼奧起家的H-E-B連鎖超市，是德州居民最鍾愛的雜貨商店，但幾十年來在達福都會區竟然還沒有一家分店，直到上個月在福里斯科(Frisco)開了第一家北德州分店。布蘭諾是華裔 、印度裔樂於定居的城市，因此總公司17宣布的開張日期，讓此地許多居民相當雀躍，今年的感恩節與耶誕購物季又多了一個好的地方可以選購禮物。

這間分店的地址是6001 Preston Road Suite 100, Plano, TX 75093，也就是普瑞斯頓路(Preston Road)和斯普林溪公園路(Spring Creek Parkway)的交口處。這間分店除了超市以外，還有完整藥局 (full pharmacy)、加油站、洗車服務(car wash)，還有H-E-B自家創建的「真德州烤肉餐廳」( True Texas BBQ restaurant)品牌，藥局和餐廳還設有得來速(drive-thru)車道。

2019年德州月刊(Texas Monthly)把「真德州烤肉」評為德州最佳烤肉連鎖餐廳(best barbecue chain in Texas)，口味口感均超出一般水準，而且它的價格比多數著名烤肉餐廳便宜，因此業績相當興隆，現在已有20多家H-E-B分店設有True Texas BBQ。

北德州第一家H-E-B超市上個月開幕時，有許多優惠吸引了大股人潮，烤肉餐廳的生意尤其興旺。預期布蘭諾的新店開張時，也會有許多優惠，還可能會給排隊最前面某個數目的消費者發禮物卡，因此如果有時間去排隊，不妨去搶個先機。繼布蘭諾分店之後，北德州的第三家分店將設在麥金尼市(McKinney)，但總公司還沒有宣布開業的日期。