我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

好萊塢明星黃柳霜 成為第1位登上美國貨幣的亞裔

救經濟無力 拜登強攻墮胎牌、民調卡關 民主黨不祥訊號

奧斯汀德州大學軍樂隊大博莎百歲退休 二世現身顏色變

編譯組／綜合報導
奧斯汀德州大學軍樂隊的主角「大博莎」(左)與大博莎二世(右)。(奧斯汀德大新聞網)
奧斯汀德州大學軍樂隊的主角「大博莎」(左)與大博莎二世(右)。(奧斯汀德大新聞網)

奧斯汀德州大學軍樂隊的主角「大博莎」(Big Bertha)今年滿一百歲，15日(周六)長角牛對愛阿華州大(Iowa State)的美式足球賽的中場表演時，大博莎二世突然出現在觀眾眼前，讓許多德州大學校友和師生嚇了一大跳。

奧斯汀德州大學的「大博莎」名號響亮，她是在1922年製作完成的超級大鼓，每當學校有重大活動時，她就會出現在師生校友眼前。15日的美式足球賽之前，大博莎又出現在球迷眼前，但是在中場時另一面更大的鼓出現在球場上，令許多事先不知情的球迷大為震驚，接著司儀宣布大博莎正式退休，新的鼓號稱「大博莎二世」(Big Bertha II)。

軍樂隊的總監克隆斯(Cliff Croomes)表示，任何人到了100歲，都絕對有退休的權利，大博莎當天退休以後，會立即送到「德州大學體育名人堂」(University of Texas Athletics Hall of Fame)陳列，以後到校園內這所以「法蘭克丹尼厄斯家族」(Frank Denius Family)為名的名人堂參觀，都可以看到這面大鼓，學校會在近期內決定「大博莎退休典禮」的時間。

大博莎鼓面的直徑約為8呎，厚度是34.5吋；大博莎二世的規模更大，鼓面直徑超過9.5呎，厚度是55吋，也就是4呎7吋。鼓面越大發出的聲音頻率越低，大博莎二世不但是全世界最大的低音鼓(bass drum)，也是頻率最低的低音鼓。大博莎的鼓身是木材，但大博莎二世的鼓身是高科技的合金製成的，因此能承受更大的張力，也會更耐久。

在大博莎二世的揭幕儀式中，最讓德州大學師生校友不習慣的是兩者的顏色有些出入。大博莎的鼓面和鼓身都是白色，但大博莎二世的鼓身改為「燻黑橘紅色」(burnt orange)。另外，承載大博莎二世的拖車也是新的，它能夠讓大博莎二世以許多不同的姿勢現身，包括以水平的方式運輸，這樣通過橋樑之下會安全方便得多。

德州 退休 足球

上一則

尼克角逐國會議員 華人募款支持

下一則

專家：若無黑天鵝 股市抄底機會來了

延伸閱讀

百歲人瑞夫妻分享婚姻幸福祕訣：過去75年天天吵架

百歲人瑞夫妻分享婚姻幸福祕訣：過去75年天天吵架
丹麥4王孫頭銜被拔傳出驚人幕後 女王么子被爆愛上嫂嫂

丹麥4王孫頭銜被拔傳出驚人幕後 女王么子被爆愛上嫂嫂
丹麥女王拔4孫頭銜 「讓他們過正常生活」

丹麥女王拔4孫頭銜 「讓他們過正常生活」
「從3場葬禮看主子、奴才和走狗」 中國極左文章引議論

「從3場葬禮看主子、奴才和走狗」 中國極左文章引議論
查理三世肖像2024年中登上英國鈔票 女王版本繼續流通

查理三世肖像2024年中登上英國鈔票 女王版本繼續流通
少年被趕出展場 穿越高速公路遭撞死 佛州警長判賠1500萬元

少年被趕出展場 穿越高速公路遭撞死 佛州警長判賠1500萬元

熱門新聞

休士頓醫療管理公司上班的婦女，控大樓清潔工傳染性病。( Westmont醫療管理集團)

德州清潔工遭控在大樓散播性病 寶特瓶竟是傳播工具

2022-10-18 17:46
喬治亞州的首府亞特蘭大。圖：pixabay

全美最佳居住地 亞特蘭大奪魁

2022-10-11 02:15
梅迪納家後院的狐狸。(擷自Nextdoor網頁)

人與6狐共存 聖安東尼奧民宅野趣橫生

2022-10-15 02:15
賓州巴克斯郡一對夫婦2019年申請租公寓但被物業管理公司拒絕，維權組織提出違反公平住房法的投訴後，兩造8月達成45萬元和解協議。（Getty Images）

合法移民因這事租屋被拒…物業公司遭控歧視 45萬和解

2022-10-14 12:15
91歲的民權先驅人士珍·麥吉爾，在波士頓一座公園遛狗時被人用刀刺傷。（美聯社）

91歲民權先驅 波士頓公園被刺傷 市長吳弭譴責暴力

2022-10-12 19:52
方碧蓮失蹤已經超過三天，家人心急如焚。(家人提供)

下月將臨盆 芝華婦突然失蹤逾3日 家人心急如焚

2022-10-13 10:13

超人氣

更多 >
成龍女兒街頭領救濟食物 辣妻不忍了公開真相

成龍女兒街頭領救濟食物 辣妻不忍了公開真相
通膨紓困 這3州發錢啦…最高1050元

通膨紓困 這3州發錢啦…最高1050元
蛋殼別直接丟垃圾桶 除了堆肥…還有更多用處

蛋殼別直接丟垃圾桶 除了堆肥…還有更多用處
網爆汪小菲半夜毆打張穎穎 女方報警求助瘀青照曝光

網爆汪小菲半夜毆打張穎穎 女方報警求助瘀青照曝光
烏國形勢嚴峻 俄將試射核飛彈 中國發布緊急撤僑通知

烏國形勢嚴峻 俄將試射核飛彈 中國發布緊急撤僑通知