奧斯汀德州大學軍樂隊大博莎百歲退休 二世現身顏色變

奧斯汀德州大學軍樂隊的主角「大博莎」(左)與大博莎二世(右)。(奧斯汀德大新聞網)

奧斯汀德州 大學軍樂隊的主角「大博莎」(Big Bertha)今年滿一百歲，15日(周六)長角牛對愛阿華州大(Iowa State)的美式足球 賽的中場表演時，大博莎二世突然出現在觀眾眼前，讓許多德州大學校友和師生嚇了一大跳。

奧斯汀德州大學的「大博莎」名號響亮，她是在1922年製作完成的超級大鼓，每當學校有重大活動時，她就會出現在師生校友眼前。15日的美式足球賽之前，大博莎又出現在球迷眼前，但是在中場時另一面更大的鼓出現在球場上，令許多事先不知情的球迷大為震驚，接著司儀宣布大博莎正式退休 ，新的鼓號稱「大博莎二世」(Big Bertha II)。

軍樂隊的總監克隆斯(Cliff Croomes)表示，任何人到了100歲，都絕對有退休的權利，大博莎當天退休以後，會立即送到「德州大學體育名人堂」(University of Texas Athletics Hall of Fame)陳列，以後到校園內這所以「法蘭克丹尼厄斯家族」(Frank Denius Family)為名的名人堂參觀，都可以看到這面大鼓，學校會在近期內決定「大博莎退休典禮」的時間。

大博莎鼓面的直徑約為8呎，厚度是34.5吋；大博莎二世的規模更大，鼓面直徑超過9.5呎，厚度是55吋，也就是4呎7吋。鼓面越大發出的聲音頻率越低，大博莎二世不但是全世界最大的低音鼓(bass drum)，也是頻率最低的低音鼓。大博莎的鼓身是木材，但大博莎二世的鼓身是高科技的合金製成的，因此能承受更大的張力，也會更耐久。

在大博莎二世的揭幕儀式中，最讓德州大學師生校友不習慣的是兩者的顏色有些出入。大博莎的鼓面和鼓身都是白色，但大博莎二世的鼓身改為「燻黑橘紅色」(burnt orange)。另外，承載大博莎二世的拖車也是新的，它能夠讓大博莎二世以許多不同的姿勢現身，包括以水平的方式運輸，這樣通過橋樑之下會安全方便得多。