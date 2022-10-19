參議員克魯茲 推特發假圖文又速刪

德州參議員克魯茲（Ted Cruz）14日在推特上，發布一張來自大西洋雜誌（Atlantic Magazine）虛假圖文，之後迅速刪除該帖。（Getty）

休士頓紀事報報導，德州 參議員克魯茲 （Ted Cruz）14日在推特上，發布一張來自大西洋雜誌（Atlantic Magazine）虛假圖文，之後迅速刪除該帖。

根據美國有線電視新聞網（CNN）斯特林（Vaughn Sterling）拍攝的截圖，該推文是一捏造的封面故事，標題為「白人至上的演變」。

這篇虛假的文章稱，「在密西根迪爾博恩（Dearborn），反對向兒童教授色情內容的穆斯林父母成為極右翼的新面孔」，並列出奧赫海瑟（Abby Ohlheiser），一位十年前離開該刊物，現為「麻省理工評論」（MIT Review）撰稿人為該文記者。

克魯茲在推文中回應這張照片稱「左派無法模仿」。正如斯特林指出的那樣，克魯茲推文並未包含文章連結，因該連結並不存在。目前克魯茲已刪除該帖，隨後他回應「你們太瘋狂了，這很容易成為真實。」

奧赫海瑟告訴華盛頓郵報，在該帖發布後，標註她的訊息爆炸了。那天她很早醒來，看到爆炸的訊息，「包括那些叫我美容師或其他誹謗者」她說。

密西根迪爾博恩市，近期成為右翼人士推動從學校圖書館中刪除同性、雙性與跨性別（LGBTQ ）確認相關書籍的焦點。

報導並稱，日前密西根共和黨領導層，正發表對迪爾博恩保守穆斯林父母的支持，他們推動將LGBTQ書籍從公立學校書架上撤下。該議題已成為德州保守派選民焦點話題，這些書籍在德州被禁止的數量，比其他州都多。