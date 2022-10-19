專家：若無黑天鵝 股市抄底機會來了

美股17日與 18日相繼大漲，投資專家表示，從10月中旬到年底，股市基本看好。（路透）

美國股市18日繼17日道瓊工業指數 上漲550點之後，再上漲337.98點；17日標普500指數漲至3677點，18日更漲至3719.98點。有投資 專家表示，從10月中旬到年底，股市基本看好，現在應是抄底好時機，除非有黑天鵝出現。

私募基金管理人袁福廷表示，17日的股市，除13日大漲800多點，是最近幾個月來表現最好的一天。他分析指出，從現在開始到年底，市場將呈上漲趨勢，當然中間會有一些回退，「標普500指數17日是3677點，我判斷可漲到4000點，漲幅空間有8%-10%，前提是沒有黑天鵝出現。」

袁福廷對接下來幾個月的美股充滿樂觀，他表示原因有幾點。第一，11月8日的期中選舉馬上到來，按過去經驗，無論哪黨當選，市場都會利好；第二，年底有兩個重要的節日感恩節和聖誕節，從以往經驗看，股市在節日期間都會上漲，50年來沒有例外，因為過節的各種消費刺激經濟增長。

第三，CNN牛熊指標17日是29，凡是45以下都是恐懼階段；上周五股市大跌，指標降到18，屬於極為恐懼階段。袁福廷說，散戶極為恐懼時，就是市場見底的時候，這也是慣例。第四，13日股市大漲800多點，從數據來看，當天拉出一根大陽線。袁福廷解釋，如果18日市場繼續穩定，標普500指數站上3684點，市場就沒有大問題。18日標普指數收市時為3719.98點。而他認為最重要的一點，目前場外金融資金已達到1.2兆，這筆龐大的資金隨時等待入場。

袁福廷表示，這些都是利好消息，將帶動接下來幾個月股市上漲，不過他強調，如果加息幅度超過預期，那就是黑天鵝出現，「目前預期11月加息0.75%，年底再加息0.5%。」對於明年股市的前景，袁福廷說目前還無法判斷，因為通膨是否繼續惡化，俄烏戰爭如何走向，這些都是未知數。

金融投資與財富管理專家林日昇，分析今年美股整體行情，他表示股市下跌幅度高達28%-30%，很多大公司股票 幾近腰斬，跌得這麼慘的原因，是因為全球有很多不明朗的因素，導致股民對市場沒有信心。

股市最大的敵人是通貨膨脹，林日昇指出，此次通膨與以往不同，以前是錢太多、商品太少致使聯準會通過加息降低消費慾望、控制通膨；但這次是疫情導致市場上商品供應不足，「情況很複雜，加息無法解決通貨膨脹，這是股市低迷的主要原因。 」

此外，今年全球很多不明朗的外在因素，都在影響美國股市。林日昇表示，比如英鎊暴跌、俄烏戰爭都引起美股市場恐慌，「特別是俄烏戰爭，很多投資人都覺得看不懂，戰爭走向不明朗，因此人們對市場沒有信心，大家沒有買氣。」

但即便今年股市屢遭大跌，林日昇說他並不害怕，也沒有減持手中的股票，而是繼續等待市場出現轉機。他判斷，通貨膨脹現在已到最高點，一些指標已慢慢穩定，聯準會加息年底將放緩，從而給市場帶來一定的喘息空間。