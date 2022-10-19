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HOA、公寓大樓可規範競選牌

編譯組／綜合報導
房主協會管理的社區和公寓大樓，對競選廣告和競選告示牌有限制。（KXAN）
房主協會管理的社區和公寓大樓，對競選廣告和競選告示牌有限制。（KXAN）

選舉將至，候選人、提案等競選廣告與標誌牌充斥著各街道，然在房主協會(HOA)管理的社區和公寓大樓，對競選廣告和競選告示牌或有限制。

KXAN電視台報導，根據德州選舉法（Texas Election Code），業主協會不得執行或通過規定，禁止在選舉日前90天或選後十日豎立政治性廣告牌。然達拉斯上訴律師魯巴克（Chad Ruback）說，這不意味著房主有自由支配權。

魯巴克說，「HOA可要求住戶將廣告牌插置在地上，而非安裝在窗戶或陽台上」他說，HOA也可禁止住戶替候選人或投票案掛出一個以上的宣傳牌。

HOA還是可以規範政治、社會議題相關廣告標誌牌。

雖然HOA可在規定時間內，允許住戶掛出政治性廣告、標誌牌，但這不意味著全年所有標誌都有免費通行證。魯巴克說，根據德州法，HOA可合法的將標誌限制在選舉特定項目，如候選人或提案等。

例如，若HOA選擇禁止2024年總統選舉的候選人標誌牌，則可合法被禁止。與社會問題相關的標誌牌，如「黑人的命也是命」（Black Lives Matter）等也可被禁止，因這些並非具體投票議題。

而是否允許政治或社會議題標誌放置超過100天寬限期，可由HOA委員會自行決定。

「但HOA委員會需平等對待所允許或禁止的標誌，否則可能面臨法律訴訟」魯巴克說。

公寓是否可限制政治和社會議題標誌牌？

雖然奧斯汀有許多HOA，但該市也有一個龐大的租賃公寓社區，在禁止政治標誌方面，魯巴克說，他們可以自行定義，奧斯汀絕大多數建築都是私有的。

一些公寓樓由美國住房和城市發展部等機構管理，因此，會在不同的規則下運作。

德州公寓協會（Texas Apartment Association）政府事務副總裁David Mintz表示，出租物業可執行「對政治標誌的合理限制」。

這些限制包括只能在承租人租用的土地上出示這些標誌牌，如窗戶等。可在選前或選後的合理時間範圍內展示。此外，可在公共區域禁止使用具冒犯性、威脅他人健康安全標誌等。

魯巴克說，與HOA不同，德州選舉法對公寓租賃大樓和政治性標誌並無具體規定，均取決公寓業主自行決定。

而公寓業主不能與特定候選人、政黨、議題或意識形態給予特別待遇。「與HOA類似，任何不平等待遇都會引發訴訟」魯巴克說。

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