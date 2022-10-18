吃大蒜 可能有腹脹、胃痛副作用

大蒜具有強大威力。(美聯社)

大蒜具有強大威力。古埃及人用大蒜治療疼痛、蟲咬與心臟問題。現代人喜歡吃大蒜有很多原因，特別是因為可幫餐食添加風味，能以多種形式食用，包括新鮮大蒜瓣、大蒜粉片、大蒜油及陳年大蒜提取物。

以下是有關吃大蒜的6大項祕密副作用：

1.可能會感到發脹

大蒜富含一種稱為「果聚醣」(fructan)的碳水化合物。這種物質也出現在小麥、黑麥、洋蔥、蘆筍、葡萄柚、西瓜、黑豆、腰果等食物。

俄亥俄州 立大學魏斯納醫學 中心(Wexner Medical Center)營養師鐘麗麗(Lori Chung，譯音)表示，人們經常被誤診為麩質不耐受症，其實可能是對果聚醣不耐受症。兩者非常相似。症狀包括腹脹、胃痛、痙攣、脹氣等，若常在吃大蒜後出現類似腸胃問題，可能須特別注意。根據「當前腸胃病學報告」(Current Gastroenterology Reports)，FODMAP飲食方法有助於對果聚醣不耐受者，但仍需更多研究確定有效性。研究表明，烹煮大蒜可減輕部分消化不良的可能性。

2.可能會感到胃灼熱

胃食道逆流症(Gastroesophageal Reflux Disease，簡稱GERD)是成年人常見問題，因食道胃酸過多反流，會造成疼痛、惡心、胃灼熱。若有食道逆流或容易胃灼熱，可能必須小心食用大蒜的量。人體內有一個食道下括約肌，是一個肌肉組織，可防止胃酸回流到食道。根據「家庭醫學照護」(Primary Care)報告，大蒜會削弱這些下括約肌的張力，引發更多胃灼熱，特別是對患有食道逆流或相關病症患者。

3.可能增強免疫系統

大蒜可能有助加強免疫系統。根據「免疫學研究期刊」(Journal of Immunology Research)，大蒜可透過刺激直接連接到免疫系統內的體內各種細胞，改善免疫功能。報告強調，有關這個主題還須更多人體研究，目前發現結果相當正面。

「臨床營養學」雜誌(Clinical Nutrition)發現，陳年大蒜提取物也對免疫力有積極影響。研究給60名參加者每天服用1劑陳年大蒜提取物，另一組60名參與者則服用1劑安慰劑，試驗期結束後，發現服用大蒜提取物組的感冒與流感症狀較輕，實際生病時間也較少。

4.可將大蒜用為抗真菌劑(anti-fungal)

大蒜含有特定抗菌特性，可殺死或破壞特定微生物。一般抗菌物質包括抗生素(antibacterial)與抗真菌劑。「艾爾斯特醫學期刊」(Ulster Medical Journal)報告發現，大蒜有助抵抗24種常見細菌感染中的9種細菌，以及10種常見真菌中的1種真菌：近平滑念珠菌(candida parapsilosis)，這是一種常見念珠菌，數量過多時會引發感染。大蒜可能是一種具有幫助的抗真菌劑，但建議將其作為其他類型抗真菌藥物的補充劑，進行更多研究之前，不要單獨使用。

5.可能改善認知功能

部分研究發現，大蒜對認知功能發生正面效用。根據「營養學雜誌」(Journal of Nutrition)，陳年大蒜提取物可降低認知力下降的機率，同時有助於提高記憶力。「實驗與治療醫學」(Experimental and Therapeutic Medicine )報告發現，大蒜提取物可能抵抗部分特定癌症、心臟病，因為其獨特抗氧化特性，還有助預防癡呆症。

6.可能降低血壓

大蒜可降低血壓。根據「營養學雜誌」(Nutrition Journal)，食用新鮮大蒜瓣或大蒜製品，有助於降低血壓。「多芬醫學新聞」(Dove Medical Press)發表報告指出，大蒜中含有的多硫化物(polysulfides)，有助於調節體內「氧化還原信號路徑」(redox signaling pathways)，其為細胞獲取需要修復或保護的重要信息方式，包括維持身體的血壓水平，也是大蒜可助於降低血壓的主因。