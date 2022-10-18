布朗斯維爾都會區 德州開銷最低

德州18個都會區生活開銷比一比。（KXAN）

調查機構Council for Community And Economic Research（C2ER）今年度的德州 生活開銷指數 （Cost of Living Index）顯示，雖然德州都會區的開銷都低於全美平均，但是達拉斯－福和市－阿靈頓等都會區只比全美平均低了一點點，而且歸於德州州內開銷大的行列。反之，布朗斯維爾－哈林珍則比全美平均低了37%，堪稱全美開銷最低的地方。

全美生活開銷指數的基準值為100，任一城市的評分為123，就代表此地的消費高出全美平均23%，得分為82則比全美平均低了18%。生活開銷指數源自六大分項，住房、雜貨、水電、交通、醫療與他項。不過每項各有加權，住房就占了30.9%。

德州的都會區整體來說都在100以下，但是一部分非常接近全美平均，另一部分則明顯比全美其他地方都還容易討生活。值得注意的是，資料蒐集期為4月，發布時間為8月，因此10月再看會有落差，主要是因為通貨膨脹可能導致物價更高。

整體來說，第18名的達拉斯－福和市－阿靈頓（Dallas-Fort Worth-Arlington）得分為 99.35，水電瓦斯是最貴的項目，比全美平均高了 10%，不過在德州只算第三，第一貴的是基督聖體市。

第17名為奧斯汀－圓石都會區（Austin-Round Rock），評分 97且房價是德州最高。第16名為 Tyler，95.9；第15為Beaumont-Port Arthur，93.6；第14為休士頓 －伍德蘭－糖城（Houston-The Woodlands-Sugar Land），93.45；第13為Killeen-Temple，93.2；第12為Texarkana （91.5），第11為Midland-Odessa（90.95）。

第10為Lubbock（90.4），第9為聖安東尼奧－新布朗菲爾斯（San Antonio-New Braunfels）90.3，第8為基督聖體市（Corpus Christi）90.1，第7為Abilene（90），第6為El Paso（89.9），第5為Wichita Falls（89.5），第4為Waco（87.7），第3為Amarillo（84.9），第2為McAllen-Edinburg-Mission（78.8）。最便宜的第1為布朗斯維爾－哈林珍（Brownsville-Harlingen）僅77。