布朗斯維爾都會區 德州開銷最低

德州18個都會區生活開銷比一比。(KXAN)

調查機構Council for Community And Economic Research(C2ER)今年度的德州 生活開銷指數 (Cost of Living Index)顯示,雖然德州都會區的開銷都低於全美平均,但是達拉斯-福和市-阿靈頓等都會區只比全美平均低了一點點,而且歸於德州州內開銷大的行列。反之,布朗斯維爾-哈林珍則比全美平均低了37%,堪稱全美開銷最低的地方。

全美生活開銷指數的基準值為100,任一城市的評分為123,就代表此地的消費高出全美平均23%,得分為82則比全美平均低了18%。生活開銷指數源自六大分項,住房、雜貨、水電、交通、醫療與他項。不過每項各有加權,住房就占了30.9%。

德州的都會區整體來說都在100以下,但是一部分非常接近全美平均,另一部分則明顯比全美其他地方都還容易討生活。值得注意的是,資料蒐集期為4月,發布時間為8月,因此10月再看會有落差,主要是因為通貨膨脹可能導致物價更高。

整體來說,第18名的達拉斯-福和市-阿靈頓(Dallas-Fort Worth-Arlington)得分為 99.35,水電瓦斯是最貴的項目,比全美平均高了 10%,不過在德州只算第三,第一貴的是基督聖體市。

第17名為奧斯汀-圓石都會區(Austin-Round Rock),評分 97且房價是德州最高。第16名為 Tyler,95.9;第15為Beaumont-Port Arthur,93.6;第14為休士頓 -伍德蘭-糖城(Houston-The Woodlands-Sugar Land),93.45;第13為Killeen-Temple,93.2;第12為Texarkana (91.5),第11為Midland-Odessa(90.95)。

第10為Lubbock(90.4),第9為聖安東尼奧-新布朗菲爾斯(San Antonio-New Braunfels)90.3,第8為基督聖體市(Corpus Christi)90.1,第7為Abilene(90),第6為El Paso(89.9),第5為Wichita Falls(89.5),第4為Waco(87.7),第3為Amarillo(84.9),第2為McAllen-Edinburg-Mission(78.8)。最便宜的第1為布朗斯維爾-哈林珍(Brownsville-Harlingen)僅77。