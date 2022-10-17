感覺被忽視 亞裔盼投票發聲

德州州長艾伯特參加亞裔社區活動（Greg Abbott網頁）

德州 紀事報報導，亞裔 是德州增長最快的人口之一，然許多亞裔認為，他們在德州和地方民代辦公室代表性不足，民主黨和共和黨在很大程度上忽視他們。

黃欣（Xin Huang，譯音）對美國最高法院推翻羅訴韋德案（Roe v. Wade）表示不滿，這位華裔軟體工程師，決定不顧一切去投票 。

自歐巴馬第一次競選總統期間，黃欣開始關注政治，此後一直積極參與，然他認為，兩黨都忽視亞裔的代表性。

有這種感覺的不只他。根據專注亞裔和太平洋島民的無黨派「德州亞裔正義組織」（Asian Texans for Justice）近期一份報告稱，接受調查約80%的亞裔與太平洋島裔社區（AAPI）民眾認為，他們的權益「在政府中沒有得到很好的代表性」。

與此同時，三個國家組織在7月對全國亞裔選民進行的一項調查發現，過去一年中，「其中不到一半的人，被任何一個主要政黨聯繫過」。在AAPI人口和選民投票率迅速上升的情況下，這些趨勢在本次選舉期間一直持續。

德州亞裔正義組織臨時執行主任特里厄（Lily Trieu）說，「選舉快到了，你錯過一大批人」。

然並非所有候選人都完全無視亞裔選民。競選連任的德州州長艾伯特（Greg Abbott）13日在聖安東尼奧亞裔聯盟主辦的餐會上發表演說。挑戰者歐洛克（O'Rourke）則在15日，於休士頓亞洲城集會上，與幾位AAPI候選人發表談話。

令特里厄感到鼓舞的是，兩位知名候選人正努力在本月24日提前投票開始前與亞裔社區互動，但她認為，每個人都需要更多。

去年，當德州議員針對縮小投票權和限制墮胎權相關法令展開辯論時，一些立法者認為，這些法律對有色人種產生不成比例的影響。但特里厄回憶，儘管過去十年，該群體占德州人口增長近20%，但幾乎沒人討論亞裔人口對德州具體影響。

2021年，德州立法者重新繪製該州政治版圖，並分裂幾個亞裔社區，特別是在福遍縣（Fort Bend）和哈里斯（Harris）等縣，有效削弱AAPI選民政治權力。雖然德州共和黨人堅持認為，重新劃分過程是不考慮族裔的，但許多AAPI選民作證反對選區重劃，一些人加入反對新選區的法律鬥爭。