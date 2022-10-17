德州人語／美國，不是所有華人生活都好

對於很多人來說，美國是一個富裕國家，在很多人的印象中，在美生活的華人 都至少是小康生活水平，吃飽穿暖。其實，在很多華人聚居的城市中，不同華人的生活有著很大的差異性，有住著百萬豪宅，生活富足的華人，卻也有打著黑工，時薪在最低工資標準以下，住在多人合租房子中的華人。在美國，不是所有華人生活都過得很好。

近日，本報報導了一名華裔 男子攜妻女從墨西哥 偷渡至美國的故事。報導中稱，一名中國廣州籍華裔男子先是飛至土耳其，又經荷蘭轉機抵達南美，進而北上從墨西哥邊境偷渡至美國，可謂跨了大半個地球，一路翻山越嶺，披荊斬棘，就是為了來到美國。他在發於社交媒體上的視頻中表示，「為了孩子的未來，也為了家庭，我下定決心，去追求嶄新的生活」。

目前尚不清楚該男子在中國時是什麼職業，什麼社會背景，不過應該過得不好。從這名男子的敘述中也可以得出，他此前並未來過美國。只相信來美國會比國內的日子好。不過可以料想的是，這位男子攜妻帶女來美，就算可以解決身份問題，他們的生活一切從零開始，加上語言不通，沒有親朋好友的幫助，日子過得不會很輕鬆。

在南加州華人聚居城市，有兩起令人印象深刻的命案。這兩起命案給人印象深刻的不僅是案件本身，還有當事人所牽涉的背後故事，是很多底層華人生活的剪影。去年4月，在蒙特利公園市發生一起震驚社區的慘案，兇嫌景亦新（Jing Yixin，音譯）持槍在中餐廳殘忍殺害37歲男子李翟明（Zhaiming Li，音譯），和與他育有兩女的36歲妻子王玲玲（ Ling Ling Wang，音譯）。民眾都好奇，是什麼讓景亦新殘忍殺害兩人呢？景亦新背後的故事令人十分唏噓。他早年來美，學歷不高，獲得綠卡前，在餐廳打工，省吃儉用，只為早日接在國內的妻兒來美。因過度勞累，他患上了糖尿病。後來他拿到綠卡後，終於如願將妻女接來美國，卻不知是什麼讓他走上如此極端之路。

另外一起命案發生在2018年1月。當時在阿罕布拉市Sierra Vista路南1200號街區的一處民宅後院，一名華裔男子被殺。嫌犯是該處住宅的二房東甘和平。當時甘和平懷疑自己的妻子與被害者有染，於是痛下殺手。經過本報記者親身探訪發現，這處不大的房子裡，被用隔板分出多個房間，有多達八人在此居住。除了對該案本身的探討，由此也引發對華人區租房規範性的深思，可以看出，有很多華人的住宿條件並沒有那麼好。

如今在美國生活得還不錯的華人，除了本身有錢有背景的，多數都是經過自己努力打拚換來的生活。第一代移民尤其辛苦。他們很多受沒有合法身份和語言文化不通所困，生活很是艱辛。他們可能因語言、認識受限，沒有享受應得的美國福利，情感上也沒有朋友親戚的支持，備受孤獨。因此，美國不是適合所有的華人，華人也不應認為來美後就萬事大吉，否則「水土不服」，日子也不會好過。