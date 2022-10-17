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賣長頸鹿毀約 動物園挨告

編譯組／綜合報導
德州公司買賣長頸鹿卻引來官司。(Wildlife World Zoo Inc.)
德州公司買賣長頸鹿卻引來官司。(Wildlife World Zoo Inc.)

聖安東尼奧一家珍禽異獸貿易公司，向亞利桑納州一所動物園簽約購買兩頭長頸鹿，成交前幾天動物園變卦，貿易公司向法院提出民事訴訟，雙方各執一詞。

聖安東尼奧地區的WF Exotics LLC受一名德州買家託付，要購入一對長頸鹿在自家的農莊上飼養，公司後來與亞利桑納州的野生世界動物園(Wildlife World Zoo Inc.)在4月份簽約，以29萬元購入一對長頸鹿，貿易公司將轉手把長頸鹿以37萬5000元賣給顧客，賺那中間的8萬5000元差額。動物園接著給德州動物健康委員會(Texas Animal Health Commission)送了一份獸醫檢驗證書(certificate of veterinary inspection)，代表這對長頸鹿沒有任何疾病。

這項交易本應於6月1日完成，但就在交貨前幾天，動物園向貿易公司表示交易已取消。當貿易公司提出抗議時，動物園的總裁以電郵方式說明，指出動物園剛剛易主，新業主決定不再把動物賣給不受聯邦農業部USDA(U.S. Department of Agriculture)規管的仲介公司，而WF Exotics LLC是不受USDA規管。

貿易公司當然不肯輕易罷休，畢竟雙方簽過合約。公司指出經過幾度探查後發現，動物園是想把這對長頸鹿以較高的價格賣給德州伯恩市(Boerne)的野生動物合夥人公司(WildLife Partners)，最後的買家仍是同一位德州居民，但價格漲到42萬5000元。這其中令人不解的是，那位顧客為什麼會願意多付5萬元買同一對長頸鹿？

貿易公司在10月上旬在聖安東尼奧的法院提出民事索賠訴訟，控告動物園違約(breach of contract)和使用欺騙性交易手段(deceptive trade practices)，除了要求賠償8萬5000元的實質與經濟損失(actual and economic damages)之外，還要求懲罰性賠償(punitive damages)，總共索賠金額在25萬元到100萬元之間。

動物園 德州 亞利桑納州

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