男子半夜修剪路樹 居民困擾

福和市發生深夜「修剪樹木」事件，警方公布視頻，希望知道這個「愛德華剪刀手」的身分。(福和市警局／CBS)

福和市一個住宅區發生一系列深夜「修剪樹木」事件，造成居民的困擾，警方已經接到幾次報案，日前並且公布了視頻，應該很快會得知這個「愛德華剪刀手」的身分。

在這個街道寬闊、街邊樹木整齊一致的住宅區，最近發生一系列深夜路樹遭人修剪的事件，現在有許多住宅裝有門鈴錄影機，這位「修樹大師」已幾度上鏡，他通常身穿背心短褲，一隻沒有上狗鏈的大狗跟在他身邊，他左手拿著手機 ，右手拿著一把園丁用的剪子，站在樹的旁邊開始修剪，時間通常是在凌晨3時前後，剪過之後還退後幾步欣賞自己的作品。

最近修樹事件更頻繁，譬如10日(周一)那天早晨，位於三條街上的十幾戶居民發現樹木被剪。一位男屋主表示，他太太把車停在路邊回到屋裡，跟他說前院的樹被人亂剪一通，地上有許多樹葉枝條，他說昨晚有一陣風暴 ，可能是風吹下來的，但太太說不是風暴的結果，是「愛德華剪刀手」(Edward Scissorhands)的大作。

愛德華剪刀手是1990年首映的電影 ，由強尼戴普(Johnny Depp)和薇諾娜萊德(Winona Ryder)主演，可說是這兩位影星的成名作，戴普扮演的角色手上不是長了十根手指，而是許多把剪刀。但這名修樹人的動機令居民十分不解，他花時間做這事，但沒有任何有利可圖之處。

另一位居民丹尼湯曼(Danny Thomann)和他的妻子艾旭麗(Ashley)情況比較慘，他們指出路邊的樹都是由屋主協會HOA來管理的，只是被稍微修剪的樹，看起來不會太突兀，不會造成HOA的開罰，但他們家前面的這棵，只要是那人手能伸到的地方，所有的枝條全被從樹幹長出的地方齊齊剪斷，所以這棵樹必然會被HOA開單，要挖掉舊樹另植一棵新樹，費用是幾百元，這個費用要由屋主自己出，因此損失相當大。

在警方公布給媒體的視頻中，這位男子的身材和穿著都很明顯，那隻狗也很容易辨認，警方應該可以接到舉報，到時候那位亂剪他人樹木的人就會遭到報應了。