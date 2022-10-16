達拉斯酒店稅公投 或提高至15%

達拉斯選民將於11月投票決定是否增加酒店稅。圖為達拉斯市中心Omni酒店。(omnihotels.com)

達拉斯晨報報導，達拉斯選民將在11月投票 提案A（Proposition A），決定是否將酒店稅從13%提高至15%，以支付新的會議中心和Fair Park場地翻修費。

然有人指出，真正的稅率是17%。「魔鬼藏在細節中」，在達拉斯較大的酒店住房者，確實會支付17%稅率，但那額外的2%，是所謂的評估費，早已存在一段時間，不被稱為稅收。

該市對達拉斯酒店、汽車旅館、短期租任和住宿家早餐物業徵收酒店入住稅。目前費率是房價的13%，其中7%歸城市所有，6%歸州所有。

提案A建議選民將該市份額提高至9%，這兩個百分點稅收，可能會在30年內籌集15億元。

這項投票從10月24開始，至11月4日結束。

而擁有至少100間客房的達拉斯酒店顧客，目前需額外支付2%的房間租金 評估費。這筆費用於該市的旅遊公共改善區（Tourism Public Improvement District），幫助營銷和宣傳達拉斯旅遊。

而這17%的酒店房間租金總額，將使達拉斯和德州其他主要城市，如休士頓、聖安東尼奧、福和市等費率大致相同。

該提案支持者表示，會議中心和Fair Park場地改造，將有助更大型會議活動至達拉斯舉辦，增加旅遊業，替會議中心周圍創建一個新的休閒娛樂區，增加更多就業機會。

他們稱這項酒店稅為「旅遊稅」，由外地遊客支付，然該筆費用也可能來自城市居民，特別是尋求臨時住所者，例如2021年冬季風暴 期間，因住家遭受風暴影響，不得不暫時離開家園者。

達拉斯無家可歸者解決方案辦公室主任Christine Crossley說，無家可歸者服務提供商，會替人們在庇護空間滿載時，支付酒店房間費用，但她建議該市考慮提供標準化撥款，資助這筆資金。