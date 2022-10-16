休士頓暫息護理中心 供遊民出院後休養

開門任務與哈里斯醫療系統合作成立暫息護理中心，替無家可歸者提供術後康復臨時居所。(opendoorhouston.org)

休士頓 紀事報報導，哈里斯醫療系統（Harris Health）與開門使命（Open Door Mission）組織合作，成立醫療暫息和康復護理中心（Medical Respite and Recuperative Care Center）今年早些時候開幕，讓無家可歸者在術後康復之路上，有安全的臨時居所。

哈里斯醫療系統過度和急性後護理（Transitions and Post-Acute Care）高級副總裁史密斯（Amy Smith）說，想像一下腳骨折後的恢復時間，只能留在街上的無家可歸者該怎麼辦？該計畫就是讓這些患者，有地方讓他們進行術後恢復。

史密斯說，休士頓／哈里斯縣沒有足夠的臨時護理，特別對無家可歸者。「我們需醫療臨時護理來彌合急診室與他們日常生活間的差距，這是個安全術後去處。」

開門任務執行長湯普森（Tommy Thompson）說，他們提供安全、乾淨和舒適處，讓無家可歸者出院後可以進行休養。

該機構擁有175張床位，已免費替休士頓無家可歸者提供廣泛服務，包括藥物濫用、心理健康 評估、幫助個人獲得GED等計畫等。

暫息護理中心有28個床位，替這些弱勢族群提供急需服務。

要符合暫息護理中心資格，患者需從Harris Health Ben Taub醫院或Harris Health Lyndon B. Johnson醫院出院，男性，能自己穿衣和進食、獨立服藥等，且有一定的行動能力，可走動與如廁。

哈里斯醫療系統工作人員會與開門任務保持聯繫，確保他們的病人能在該機構的服務中受益，目標是替他們提供更安全護理，同時讓醫療資源即時釋出，提供更多有需要的居民。