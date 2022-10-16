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德州人語／中國不解封 美國更受益？

德州人語

中國「封城清零」政策，已悄悄改稱「動態清零」。中共19大七中全會剛落幕，「人民日報」連兩天刊文強調，動態清零可持續且須堅持，「疫情尚未遠去，大考仍在繼續」、「躺平沒有出路，堅持就是勝利」，意味中國不可能和病毒共存，習近平推清零掃碼管制全民制度，20大後還會堅持下去。海外僑民期待解封，讓美中恢復交流的人要失望了。

中國是全球唯一抗疫政策不同的國家，和世界差距正愈拉愈大。如今美歐和東亞各國都「與病毒共存」，逐漸開放國門，讓民眾自由出入，唯獨中國還要清零下去，對經濟殺傷力、對民眾生活干擾打擊，讓人感覺像在孤注一擲。

清零違反科學，也違反全民意願，或許這是習近平表達權威和從上至下貫徹一人意志的重大政策，既然是「親自部署，親自指揮」，除非疫情完全消失，否則永不低頭或開放。

但新變種病毒無論BA5.1.7或BF7等，都和感冒類似，症狀不嚴重，即使傳播開來，死亡個案也極少。為了清零讓深圳、上海等33城市出現局部封城，中美直飛航班很少，大陸工廠關閉、勞工失業，百業蕭條，實在不智。習的「共同富裕」口號，快變「共同貧窮」、「共同窒息」了。

譬如房地產崩盤、買家套牢，20%年輕人失業，大學畢業生送外賣、碩士應徵城管或警衛，稍有積蓄的人不敢花錢，河南等地民眾錢存銀行卻不准提款，大企業家紛紛請辭CEO，「潤」到國外；滯留外國的富商不回國了，美元強勢、人民幣貶值，中國「內傷」更重，黨媒不敢報導，自媒體被噤言，清零傷害中國愈來愈深。

有人做了一道簡單算術：中國外匯存底2014年8月達到3萬9688億美元高峰後，每年貿易順差維持6000至7000億美元，迄今累積外匯至少應有5至6萬億(兆)，合計之前的總額，加總應有8至9萬億(兆)美元吧？但實際上，中國目前外匯存底僅3萬零548億，而且不斷下降中。

短少的三分之二(約6萬億美元)扣除對外採購石油、生產設備等和民眾匯出國等，還有一帶一路「大撒幣」估計耗費1萬億美元，其他的錢哪裡去了？中共體制運作是個大黑箱，政府沒有公開的開支明細，外界猜測，中國人民的資產、外貿賺來的民脂民膏，有很大一部分被中共權貴「潤」到海外去了。

堅持動態清零，在20大習近平延任後可能推下去，不會解封。最受影響的是沒有特殊關係的平民，有背景的企業、紅色家族不受影響。習近平嚮往的中國夢藍圖，難道是毛澤東統治時期的人人「均平(貧)」？這正是反對習連任，認為習應「到站下車」者的疑慮。

愈來愈多人認為，習近平延任有利美國，中國人才滯美、資金外流、中國發展停滯，美國都是最大受益國，清零愈徹底，對中國愈不利。外界很難理解，中共當局的思維，和外界為何有這麼大落差，傷害自己還自認偉大、光榮、正確？

習近平 中共 疫情

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