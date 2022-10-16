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活橡下水道發現2浮屍 疑情侶吸毒過量跌落

編譯組／綜合報導
活橡市警方追查一對男女的死亡原因。(谷歌圖)
活橡市警方追查一對男女的死亡原因。(谷歌圖)

位於聖安東尼奧東北近郊的活橡市(Live Oak)，「東北衛理醫院」旁邊的下水道中9日(周日)發現一具男人的屍體，三個星期前同一地點附近也發現一具女人的屍體，這兩人原是男女朋友，警方仍在追查死亡原因。

活橡市警局指出，9日那天上午10時30分左右，有人打電話報警，表示在賈德森路(Judson Road)的12400街段的下水道中看到一具屍體。52歲的啟斯哈蒙德(Keith Hammond)在三個多星期前失蹤，他的親人一直在尋找他的下落，他們得到警方的通知後到現場查看，確認那就是他的身體。

離奇的一點是，三個星期前的9月19日那天，在離啟斯哈蒙德遺體只有80碼的同一條下水道中發現了一具女屍，警方查證後確認那人是50歲的蘿菈布利森紐(Laura Cavazos Briseno)，啟斯和蘿菈是一對男女朋友。到發稿時為止，警方還沒有公布蘿菈布利森紐的死因，只表示法醫辦公室還在進行驗屍相關事宜，這兩人都沒有明顯的外傷，警方未朝他殺方向偵查。

啟斯哈蒙德的兄弟瑞克斯哈蒙德(Rex Hammond)指出，啟斯和蘿菈最後一次被人看到，是在離下水道不遠的東北衛理醫院(Methodist Hospital Northeast)裡面，他們是到醫院探望啟斯和瑞克斯的母親。瑞克斯表示，啟斯和蘿菈都是吸毒成癮的人，他猜測兩人從醫院出來以後，就進入醫院旁邊的排水溝裡吸毒，兩人可能是吸毒過量(overdose)致死，或者是毒品發作後神智不清掉進排水溝淹死，然後屍體被水沖進下水道中。

毒品

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