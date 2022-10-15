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德州檢察長之爭 帕克斯頓控對手加薩助長偷渡

編譯組／綜合報導
德州檢察長帕克斯頓在推特推出攻擊性廣告，指控對手加薩協助人口販運。（取自帕克斯頓推特）
德州檢察長帕克斯頓在推特推出攻擊性廣告，指控對手加薩協助人口販運。（取自帕克斯頓推特）

德州現任檢察長帕克斯頓（Ken Paxton）14日在推特張貼攻擊性廣告，宣稱民主黨籍對手加薩（Rochelle Garza）協助人口販子、助長偷渡。不過根據法庭紀錄，加薩只擔任過涉及人口販運者的法律顧問，並未提出任何訟案。

加薩初期對帕克斯頓的攻勢都集中在他本人的法律爭議上，本周稍早的電視廣告則批評帕克斯頓等於是要在德州全面禁止人工流產。帕克斯頓早先的反擊都是傳統文宣式，包括在休士頓、蓋文斯頓、聖安東尼奧與達拉斯等地豎立大型看板，宣稱要是人口販子被逮了，「加薩一定會保護你！」

但是推出影片文宣抨擊加薩對邊境與移民問題的立場，則是帕克斯頓陣營的第一次。加薩陣營對此則是相當興奮，認為帕克斯頓終於正視對手的實力了，因為加薩終於進入可以擊敗現任者的範圍了。

不過，德州大學泰勒校區（UT Tyler）與達拉斯晨報的最新民調仍然顯示，帕克斯頓的領先優勢又拉大2個百分點，差距達到7個百分點。募款紀錄也顯示，帕克斯頓募得490萬元，加薩僅150萬元。面對10月24日就要展開的提前投票，加薩顯然還有段路要走。

加薩 德州 邊境

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