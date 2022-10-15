美南銀行精英培育獎學金 開放申請

美南銀行本著取之社會、回饋社區的原則。今年在慶祝美南銀行25周年之際，經銀行全體董事共同協議下一致通過，除目前創設於2005年「美南清寒獎助學金」外，將再特別增加成立美南「精英培育獎學金」。並於9月初已開放接受申請，將至10月25日截止。舉凡3年級以上高中學子均可申請，頒獎儀式將於2022年11月5日美南銀行25周年行慶晚宴上舉行。

美南銀行「精英培育獎學金」其目的為鼓勵優秀學子除學業上的努力學習外，也能積極參與社區活動和貢獻。為社會培養專業人才。獎學金資格評選將由美南獎助學金評審委員會負責審核評選。從申請學生中評出三名學生，每位學生可獲得獎助學金1000美元。

審核標準是依據申請者所提供的在校課學業成績、課外社區服務傑出表現的相關證明資料、在學期間參加各種活動情況，或其他活動比賽得獎資料等，例如演講比賽，運動比賽，學校樂團等，兩封介紹信教師推薦信、及學生自我介紹信兩頁。由於時間緊湊評選委員會在截止日後，即刻審理評選隨後將以郵件和電話通訊等方式通知獲獎者，頒獎儀式將於11月5日美南銀行的行慶晚宴舉行。

「精英培育獎學金」申請資格將不局限於美南銀行客戶。舉凡相關具體申請規定及資格要求、申請表格下載及相關詳情可至美南銀行網站查詢：www.swnbk.com；或至美南銀行各分行索取申請表格，亦可洽詢美南銀行公關Ling Chuang(莊幃婷)713-272-5045，或email：[email protected]。

美南銀行(Member FDIC)成立於1997年，總部設於德州休士頓 中國城地址: 6901 Corporate Dr. Houston TX 77036，電話：713-771-9700(合作路和百利大道交口處)。25年來擁有高度多元化的族群客戶和豐富的文化資源，以專業的知識、優質的服務品質，提供客戶多元化的金融需求。在董事會領導和全體同仁的努力下業績表現優異。在不斷茁壯成長擴展的同時，並本著取之社區、回饋社區的原則，盡應有的社會責任，除了每年在休士頓和達拉斯兩地提供清寒獎助學金外，還不定期舉辦各種專題的講座和參與社區各項等公益活動。

經營據點己分布於休士頓糖城、達拉斯Plano、Richardson、奧斯汀及南加州 等地區，以中、英、越、韓、拉丁等多國語言，除提供全方位商業和個人的銀行服務外和中英雙語網路銀行、自動電話銀行特別提供24小時全天候服務等，目前己新增e時代的手機網路服務，歡迎大家多多利用。有關美南銀行最新資訊請參閱網站：www.swnbk.com。