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蘭道夫軍事基地採購 包商行賄雇員均重判

聖安東尼奧訊

一名軍用器材包商涉嫌賄賂聖安東尼奧聯合基地的空軍雇員，賄賂金額高達240萬元，收賄者早在去年6月已經認罪，包商則在今年10月12日(周三)認罪，包商可能被判處高達20年的監禁和3700萬元的賠償。

聖安東尼奧聯合基地(Joint Base San Antonio)裡有一蘭藍道夫空軍基地(Randolph Air Force Base)，這是美國空軍訓練飛行員的重鎮。聯邦的調查指出，空軍雇用了啟思瑟坤(Keith Seguin)擔任軍方合約的民間雇員(civilian employee)，他在軍用器材的合約方面頗有經驗，譬如其中牽涉的一項合約，是購買飛行模擬科技和訓練系統(flight simulation technology and training system)。

從2007年到2017年之間，瑟坤與包商大衛鮑杜克二世(David Joseph Bolduc Jr.)私下勾結，鮑杜克向瑟坤行賄，瑟坤則在合約金額方面動手腳增加款項，並設法把合約交給鮑杜克所屬的公司執行。

這項行賄以取得合約的方法曲折離奇，合約總金額有數十億元之多，調查人員認為瑟坤至少收到240萬元的賄賂。現年56歲的瑟坤是休士頓斯普林區(Spring Branch)的居民，他在蘭道夫空軍基地任職時年薪是6萬5000元，收賄金額是他年薪的幾十倍。瑟坤已經對匯款詐欺共謀(wire fraud conspiracy)、向調查人員撒謊和逃稅等罪名認罪，法官將會在近期內宣判對他的懲處。

住在維吉尼亞州赫恩頓市(Herndon)的鮑杜克，10月12日於聖安東尼奧的聯邦法院出庭，他接受聯邦執法單位的減刑認罪協議(plea deal)，對數項罪名認罪以避免出庭受審，他並且必須償還3700萬元。另外，鮑杜克當年所屬的公司QuantaDyn也已被聯邦法庭懲處，這些犯法行賄索賄的人，餘生可能都會在監獄中度過。

維吉尼亞州 監獄 休士頓

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