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人與6狐共存 聖安東尼奧民宅野趣橫生

聖安東尼奧訊

聖安東尼奧一棟住宅的後院，今年7月來了一對狐狸，沒多久牠們生了四隻小狐狸，屋主夫妻決定不去干擾牠們，現在自家後院彷彿成了一個野趣橫生的小小動物園

美國許多的獨棟住宅有相當大的庭院，即使在聖安東尼奧這樣的大城市中，處處也都有像小森林一樣的環境。46歲的梅迪納(Frass Medina)與妻子和15個月大的女兒住在南中區靠近卡拉根路(Callaghan Road)的地方，四個月前，院裡來了一對灰狐狸(gray foxes)，接著母狐狸產下一胎四隻小狐狸，梅迪納一家三口親眼目睹了小狐狸成長的過程。

這個狐狸家庭的六口把梅迪納的院子當成家，牠們到前院的噴泉去喝水，在後院的堆肥(compost)裡找廚餘吃，在涼台上打瞌睡。梅迪納表示，人類在這裡定居之前，德州早已是灰狐的家，所以他不去趕走這群狐狸，他也希望狐狸不要咬人，這樣兩家可以相安無事。灰狐是德州原生的動物，過著晝伏夜出的生活。

但不是所有出現在院裡的野生動物都是無害的，聖安東尼奧北區居民比爾霍達(Bill Holdar)自稱是業餘的爬蟲類生物學家，他在家裡養了一些無毒的蛇，也經常教導三歲的兒子班傑明(Benjamin Holdar)關於蛇的知識。今年4月的一天，班傑明隔著玻璃門看到後涼台上有一條紅、黃、黑的蛇，馬上就去告訴爸爸。

比爾表示，班傑明雖然只有三歲，但是他已經知道那條顏色鮮豔的蛇是珊瑚蛇(coral snake)，那是有劇毒的蛇，半年之中他家後院裡已經出現過兩條，這種毒蛇也是德州原生的動物。比爾把那條蛇捕到放進玻璃箱(terrarium)，拍過幾張照片後，他開車把蛇送到環城1604公路附近的里昂溪綠帶(Leon Creek Greenway)放生，那裡離住宅區相當遠，這條蛇應該不會威脅到人畜的安全。

德州 動物園

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