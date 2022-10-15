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捐款不設限 德州州長選戰成吸金賽

編譯組／綜合報導
31--德州州長選戰成為吸金大賽，左為現任州長艾伯特，右為民主黨籍對手歐洛克。（美聯社）
31--德州州長選戰成為吸金大賽，左為現任州長艾伯特，右為民主黨籍對手歐洛克。（美聯社）

德州是美國11個對政治獻金不設上限的州之一，雖然百萬支票過去曾經成為攻訐材料，但是近年來卻蔚為風尚，2022年角逐德州州長一職的兩位候選人過去16個月來，合計收到11張百萬支票。專家認為，除了德州在美國政治的份量越來越重，還可能帶動其他關鍵州的跟風效應，全美選戰很可能成為合法的金錢戰場。

聯邦雖然對每人捐款上限做出限制，再多也不能超過8700元，但是德州、阿拉巴馬、印第安納、愛阿華、密西西比、內布拉斯加、北達科達、奧勒岡、賓州、猶他與維吉尼亞這11州卻對政治獻金不做管制。德州議會上個會期曾有提案，想要限制每場選舉的捐款上限，但正如學者所說，「那個政客不想口袋裡的錢越多越好？」議案當然胎死腹中。

到了2022年的州長選戰，雖然現任的艾伯特起步得早，過去16個月已經收到七張百萬支票，但是後起的歐洛克卻大有撲前浪的勢頭，不僅募款總金額追平艾伯特，宣布參選的七個月內，收到的百萬支票也達到四張，最特別的是金融大鱷索羅斯（George Soros）名列其中，顯然打過金融算盤才敢押注。

細觀兩人的百萬捐款名單，也彷彿是場新興產業對決傳統產業的殊死戰。歐洛克的捐款人都來自投資與科技業，包括6月23日捐款的索羅斯，3月4日的Simone Otus Coxe與Tench Coxe，意即9月28日才押寶的Sam Bankman-Fried。

艾伯特的財源都來自傳統產業，特別是能源業、營造商，地產與賭場。其中來自加州的德州「新移民」波特夫妻（Michael and Mary Porter）除了累計三度捐贈百萬，還提供私人飛機接送，總價值達到350萬元。另外包括2019年就已經捐款的Syed Javaid Anwar，2021年捐款的Kelcy Warren、James "Doug" Pitcock、Kenny Troutt，還有2022年下半才捐百萬的Ed Roski與Miriam Adelson。

德州 支票 加州

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