美洲長吻蝴蝶起舞 聖安東尼奧居民悲喜交加

德州 中南部是美洲長吻蝴蝶(American Snout Butterfly)交配繁殖的重鎮，最近這種蝴蝶漫天飛舞，給聖安東尼奧地區居民帶來漂亮的奇景，但也給汽車 駕駛人帶來困擾。

聖安東尼奧市民黛安普瑞斯頓(Diane Preston)在她的臉書網頁上放了一張照片，她的紅色汽車前端沾滿了蝴蝶的屍體，她把車子形容成濫殺蝴蝶事件(butterfly massacre)的兇手。敏蒂岡薩雷茲(Mindy Gonzalez)的一段視頻，更讓網友驚訝蝴蝶屍體之多，她上周末從中德州開車到美墨邊界的麥凱倫(McAllen)，來回的旅途上她一面開車一面心疼的流淚，她承認這段出遊期間殺死了幾千隻蝴蝶。

在美國，美洲長吻蝴蝶的成群遷徙也出現在亞利桑納州和堪薩斯州，但德州中南部是規模最大的，而且這種奇景通常只會在久旱之後下大雨時出現，在乾旱的時候，寄生蜂(parasitoid，譬如黃蜂(ichneumon wasp))數量會減少，因此美洲長吻蝴蝶被寄生蜂產卵危害的機率大減，接著當下大雨的時候，刺朴樹(spiny hackberry)會發出新芽，美洲長吻蝴蝶產卵其上，嫩葉給毛毛蟲作為食物，養出一大批新蝴蝶。

今年中德州的氣候就是如此，最近大群的美洲長吻蝴蝶破繭而出，有些時候族群很密集，甚至會遮蔽陽光。根據德州農工大學農業生活網頁( Texas A&M AgriLife)的資訊，今年蝴蝶數量特多，民眾應該趁機外出欣賞並拍下視頻留念。

另外，時序已經入秋，因此遷徙到美國北方和加拿大的帝王蝶(Monarch Butterfly)已經開始向南飛行，不久之後就會經過德州，然後繼續往南飛，到墨西哥 去過冬，因此德州人又會有一個機會可以欣賞群蝶翩翩起舞的奇景。