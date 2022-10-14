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青年職涯論壇 成功人士10月16日分享經驗

【休士頓訊】
2022青年職涯跨域菁英論壇。（大專校聯會提供）
2022青年職涯跨域菁英論壇。（大專校聯會提供）

「2022年青年職涯跨域菁英論壇」(2022 JCCAA Career Conference for Young Professionals)將於10月16日(周日)上午10時至下午5時於休士頓華僑文教服務中心展覽室和中心新啟動的白領居舉辦。

該論壇由休士頓僑教中心主辦，美南大專院校聯合校友會協辦。會長何怡中邀請在地成功人士分享親身的經驗，提供寶貴建議，協助青年學子發展職能、培植求職軟實力。

本次論壇主題是「經營自我價值，提昇未來潛能」，上午由拓連科技執行長張敏君以「挫折與挑戰、化妝的祝福」為題，帶來自己海外職涯經歷和反思。下午1時到5時課程設定包含：認識及展示自我、塑造個人形象、利用LinkedIn自我行銷、第二學位的實際效益與經驗分享、職場轉職心路歷程等，以中文進行。

今年針對高中學生，增設各專業領域的介紹，以英文進行，由學生主導和不同職業的台美人近距離互動，擴展未來職業選擇。歡迎邀請身邊認識的年輕朋友共襄盛舉，到場聆聽講座，提前登記的同學可獲限量午餐和紀念品。可透過連結 (https://forms.gle/8FwcTC4rCguvc4A1A)登記報名。

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