我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「美國偶像」亞軍田納西州車禍離世 得年僅23歲

拜登：美中競爭面臨決定性十年 北京想讓全球賽場傾斜

德州人語／假訊息騙流量 你我都受害

德州人語
德州人語
德州人語

資訊自由正被濫用，川普總統任內推特(Twitter)常見虛假消息，我們在YouTube、Line、微信、抖音等平台，也常看到有人捏造事實，矇騙觀看者；還有許多應用程式(APP)，能把醜臉變漂亮、把短腿拉長、把肥肉去掉，如今人為製造的假消息、假圖像太多，使網路訊息愈來愈不可信，因為騙流量等於騙金錢。

網路帶給我們空前方便，大家從手機、平板或桌上電腦、電視，隨時隨地都曝露在資訊爆炸中，各取所需，觀看政治、社會、消費、美食或俊男美女、網紅製作的各種實用或娛樂視頻和貼文。不幸的是，假訊息愈來愈多，任何人都可能受騙。

譬如，網上傳聞，有人發明全球首架永不落地的飛機酒店，可帶我們環遊世界；或拿手機時不能開瓦斯爐，否則會爆炸等等。至於傳聞某某名人死了、離婚了，或吃什麼東西能治癌等，不勝枚舉，不是中傷人，就是賣假藥騙流量。

網路消息不可信，過去有新聞媒體和具專業經驗的人把關查證，假消息較少。如今任何人都可貼文，都可當網紅、拍視頻，以致良莠不齊，諸如中國自製C919客機已飛來美國，把美國人嚇尿了，或神人預測，2022年地球將遍地死人，語不驚人死不休，只要有流量，YouTube等平台也樂得共享利益，過濾不佳，助長假訊息歪風。

近日，抖音(Tiktok)平台興起「偷車挑戰」遊戲，教人如何偷竊起亞(Kia)和現代(Hyundai)車款，還有競賽，導致近數月來，全美兩種廠牌汽車大量失竊，洛縣即增加六倍，引起警方重視。

YouTube上還有教人做土製炸彈的視頻，已被刪除。但教人如何開鎖，破門而入的視頻，照樣在流傳，讓人不安。這已不是資訊自由，而是教人犯罪、傷害無辜民眾。這些平台說，這是資訊和言論自由，只要不惡性爆破住屋、入室搶劫，為什麼不能播？

這種視頻和教人做炸彈沒無太大差別，有如開班授徒教人做小偷強盜。資訊自由難道已到是非善惡不分，只偏袒壞人？只要求良民看好自己家，要製鎖業提升門鎖水準，否則被偷竊是你們的責任？

假訊息充斥包括網紅。網上相親交友，有人用他人照片，或下載APP變造臉部、身材等，騙取對象好感，只是修正幅度多大而已。愛美是人的天性，許多網紅靠APP變造臉孔和身材，網上有視頻比較網紅「變妝」前後，簡直是醜小鴨變天仙美女、矮胖短醜變高挑美艷，讓人讚歎科技實在太可怕。

這些不誠實騙取流量的網紅，往往能吸引數百萬粉絲，靠流量月入數十至上百萬人民幣或台幣。但一旦被拆穿，「人設」落地，欺騙的下場可想而知。

如今真是詐騙的時代，政客欺騙選民，網紅欺騙粉絲，我們每天都可能接到詐騙電話或短信，說你有多少錢待申領，或什麼包裹沒寄到，千萬不要貪便宜誤信點擊連結。如果要心甘情願捧網紅，請小心查證，不要盲目淪為抬他人轎子的傻粉絲。

YouTube 手機 詐騙

上一則

聖彼得溪文化公園 周末揭幕

下一則

伊州提案 興建密西根湖第一個風力電廠

延伸閱讀

健身房大解放？網紅下身「一片肉色」練深蹲 臀型看光

健身房大解放？網紅下身「一片肉色」練深蹲 臀型看光
猴子會划木筏意外變「網紅」 南京動物園：飼養員教的

猴子會划木筏意外變「網紅」 南京動物園：飼養員教的
紐時：非英語不實訊息社群平台流竄 亞裔選民恐受影響

紐時：非英語不實訊息社群平台流竄 亞裔選民恐受影響
坐在草堆喝下午茶 北京網紅咖啡館被吐槽像牛棚

坐在草堆喝下午茶 北京網紅咖啡館被吐槽像牛棚
勇士隊格林打人離隊 網紅出價千萬美元喊拳擊「對決」

勇士隊格林打人離隊 網紅出價千萬美元喊拳擊「對決」
汪東城想與網紅合照遭「推開」？他發聲還原真相

汪東城想與網紅合照遭「推開」？他發聲還原真相

熱門新聞

要在伊州申請隱蔽槍證，需有持槍證並接受課堂與靶場訓練。(芝加哥槍友會提供)

芝城華埠屋主開槍自衛 非裔入室竊賊腹部中彈

2022-10-05 09:26
喬治亞州的首府亞特蘭大。圖：pixabay

全美最佳居住地 亞特蘭大奪魁

2022-10-11 02:15
騙徒用「做賊喊抓賊」的方式騙走老婦畢生積蓄。(Unsplash)

連我剛做手術都知道 德州老婦遭電話詐騙畢生積蓄

2022-10-10 19:01
野雲雀植物園曾被北維州雜誌評為大華府地區最美的賞楓勝地。（維州費郡政府提供）

秋季賞楓 大華府7大好去處

2022-10-08 12:56
因應教師嚴重短缺，新法令助新州最大學區紐瓦克學區聘到26名退休教師，另有10人今後數周將陸續到崗。(Getty Images)

年薪9.2萬還能續領退休金 新州新法吸引退休師回鍋

2022-10-07 15:46
馬州蓋城是華人聚集的地區，該城市因文化多元、包容性強、各年齡段資源豐富，成為全美第七名最適合大家庭生活的城市。（記者張筠／攝影）

全美大家庭宜居城市 馬州蓋城居第7 維州里茲堡第8

2022-10-05 12:54

超人氣

更多 >
好市多促銷不落人後 10月份推9大最佳優惠

好市多促銷不落人後 10月份推9大最佳優惠
中國任教十年考核沒過未獲續聘 今年得諾貝爾經濟學獎

中國任教十年考核沒過未獲續聘 今年得諾貝爾經濟學獎
夫婿告別式 林彪唯一女兒林豆豆持拐杖現身

夫婿告別式 林彪唯一女兒林豆豆持拐杖現身
14歲少女在洛市公園慘遭惡男持刀綁架性侵 視頻全錄

14歲少女在洛市公園慘遭惡男持刀綁架性侵 視頻全錄
一對姊妹到廣西旅遊 遇婚宴臨時包200元吃席 結果很美好

一對姊妹到廣西旅遊 遇婚宴臨時包200元吃席 結果很美好