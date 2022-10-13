東海大學校長、董座11月晤校友
台灣東海大學校長張國恩、董事長吳清邁將於11月訪休士頓，將進行拜會和會晤校友。
11月9日(周三)晚上6時30分，恆豐銀行吳文龍董事長晚宴：Pappas Brother Steakhouse，5839 Westheimer Rd., Houston，TX 77057。
11月10日(周四)上午10時30分東海校友座談會，地點在恆豐銀行。請校友們向吳董事長秘書Elisa Hsu報名，聯絡方式：電話713-596-2895或電郵[email protected]。
11月10日中午12:30 亞洲化學公司楊朝諄董事長午宴：Blue Onyx Bistro，4720 Richmond Ave., Houston, TX 77027。請校友們向休士頓僑教中心王盈蓉主任（32屆校友）報名，聯絡方式：電話713-562-8588或電郵[email protected]。
各活動報名於10月28日截止。詳情可詢問休士頓東海校友會會長蔡宗霖 聯繫，電話 614-477-1161。[email protected]。
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