聖彼得溪文化公園 周末揭幕

「聖彼得溪文化公園」是聖安東尼奧新景點。(San Pedro Creek Culture Park官網)

斥資3億元的「聖彼得溪文化公園」(San Pedro Creek Culture Park)工程,第一期即將完工開放,10月14至16日(周五至周日)舉行揭幕典禮周末活動,聖安東尼奧又多了一個旅遊名勝景點,其中有一個不鏽鋼的巨大雕像與中國相關,居民千萬不要錯過這個歷史性的機會。

這次揭幕的是第一期的1.2與1.3階段成果,其中最特別的應該是紐約市 藝術家亞當佛蘭克(Adam Frank)的「溪流」(STREAM)互動創作,他表示這是「會聆聽的水牆」(waterfall that listens to you),這片250呎長的水牆前面有一個舊式麥克風的雕塑 品,如果有人在麥克風前說話、唱歌、發笑、演奏樂器,水牆就會出現流水和燈光,配合那些聲音做互動反應。

水牆旁邊有一個雕塑藝術區(art nook,位於商業街Commerce Street),那裏包括了La Zona戶外表演場,非營利機構Centro San Antonio經常在這裡舉行表演活動,這是1.1階段的成果,已在2018年5月開放。但這裡最受華人遊客矚目的,是「企圖在列寧頭頂上保持平衡的毛小姐」塑像(Miss Mao Trying to poise Herself at the Top of Lenin’s Head)。

這是高氏兄弟(Gao Brothers)的創作,毛小姐其實是指毛澤東,列寧當然就是蘇聯的創始人Vladimir Lenin。這個區域裡還有德州 公共廣播電台(Texas Public Radio)的總部,以及歷史古蹟阿拉米達戲院(Alameda Theater)。1.2與1.3階段是在聖彼得溪沿岸地區從休士頓街到查維茲大道(César E. Chavez Blvd)之間的那一段。

14日(周五)晚間會先舉行點燈儀式(lighting ceremony),接著由Urban-15樂團表演,15日(周六)整天都有表演節目。聖彼得溪文化公園的官方地址是715 Camaron St, San Antonio, TX 78204。