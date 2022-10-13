爭哈里斯縣長 聚焦自行車道

共和黨人米樂批評伊達戈不重視治安。（Alexandra del Moral Mealer競選網頁）

年底選戰將屆，日漸火熱的哈里斯縣縣長角逐戰也開始出現負面牌。共和黨 籍的候選人米樂（Alexandra del Moral Mealer）10月5日在推特公開最新競選影片，裡面將現任縣長伊達戈（Lina Hidalgo）描述為花大錢蓋自行車道，卻減少警政預算 、不顧治安問題的人。米樂並批評，哈里斯縣在伊達戈治下已經從糟糕進到危機了，伊達戈的政策將導致數百起凶殺案的增加。

米樂的影片也宣稱，伊達戈將新冠疫苗 宣傳以1100萬元發包給廣告公司Elevate Strategies，「即將被檢方起訴」，連帶的還有兩名貼身幕僚與一名已離職雇員，因此米樂宣稱，「犯罪、越權、無能，一切都將在11月8日劃上句點」。

伊達戈的選戰發言人Toni Harrison回應，在伊達戈任內，警政預算只有增沒有減，事實上這幾年來還增加了23%，2023年度的預算特別編列了14億元的警務預算，但是卻遭共和黨籍縣議員惡意杯葛。另外，米樂認知有誤並不奇怪，因為她到現在還不願意承認川普輸了2020年總統大選。對於米樂指稱伊達戈遭到起訴，Toni Harrison也稱絕非事實。