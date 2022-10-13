我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「美國偶像」亞軍田納西州車禍離世 得年僅23歲

拜登：美中競爭面臨決定性十年 北京想讓全球賽場傾斜

爭哈里斯縣長 聚焦自行車道

編譯組／綜合報導
共和黨人米樂批評伊達戈不重視治安。（Alexandra del Moral Mealer競選網頁）
共和黨人米樂批評伊達戈不重視治安。（Alexandra del Moral Mealer競選網頁）

年底選戰將屆，日漸火熱的哈里斯縣縣長角逐戰也開始出現負面牌。共和黨籍的候選人米樂（Alexandra del Moral Mealer）10月5日在推特公開最新競選影片，裡面將現任縣長伊達戈（Lina Hidalgo）描述為花大錢蓋自行車道，卻減少警政預算、不顧治安問題的人。米樂並批評，哈里斯縣在伊達戈治下已經從糟糕進到危機了，伊達戈的政策將導致數百起凶殺案的增加。

米樂的影片也宣稱，伊達戈將新冠疫苗宣傳以1100萬元發包給廣告公司Elevate Strategies，「即將被檢方起訴」，連帶的還有兩名貼身幕僚與一名已離職雇員，因此米樂宣稱，「犯罪、越權、無能，一切都將在11月8日劃上句點」。

伊達戈的選戰發言人Toni Harrison回應，在伊達戈任內，警政預算只有增沒有減，事實上這幾年來還增加了23%，2023年度的預算特別編列了14億元的警務預算，但是卻遭共和黨籍縣議員惡意杯葛。另外，米樂認知有誤並不奇怪，因為她到現在還不願意承認川普輸了2020年總統大選。對於米樂指稱伊達戈遭到起訴，Toni Harrison也稱絕非事實。

社交媒體上，則是一片譁然，有的說為何區區一條自行車道，會被拿來與治安相比，其他評論則是嘲諷，拿自行車道作文章，米樂「還真會」。不過自從選戰開始以來，共和黨與米樂就一直主打犯罪問題，米樂更承諾當選後會增加1000名警力。

伊達戈(右)用米樂的競選廣告，反擊對手指控不實。（伊達戈／推特）
伊達戈(右)用米樂的競選廣告，反擊對手指控不實。（伊達戈／推特）

預算 共和黨 疫苗

上一則

簡訊／馬州選民登記10月18日截止 27日提早投票啟動

下一則

達福地區僑界急難救助協會10月15日演講

延伸閱讀

休斯頓太空人助理教練 出任巨人隊總經理

休斯頓太空人助理教練 出任巨人隊總經理
巨人隊僱新總經理 休斯頓太空人助理教練進管理層

巨人隊僱新總經理 休斯頓太空人助理教練進管理層
期中選舉 哈里斯縣10月11日選民登記止

期中選舉 哈里斯縣10月11日選民登記止
涉殺22名獨居老婦 男子再受審

涉殺22名獨居老婦 男子再受審
2男流竄3州專劫支票兌現店 得手57.8萬被控多罪

2男流竄3州專劫支票兌現店 得手57.8萬被控多罪
哈里斯縣選務辦公室 選舉演練

哈里斯縣選務辦公室 選舉演練

熱門新聞

要在伊州申請隱蔽槍證，需有持槍證並接受課堂與靶場訓練。(芝加哥槍友會提供)

芝城華埠屋主開槍自衛 非裔入室竊賊腹部中彈

2022-10-05 09:26
喬治亞州的首府亞特蘭大。圖：pixabay

全美最佳居住地 亞特蘭大奪魁

2022-10-11 02:15
騙徒用「做賊喊抓賊」的方式騙走老婦畢生積蓄。(Unsplash)

連我剛做手術都知道 德州老婦遭電話詐騙畢生積蓄

2022-10-10 19:01
野雲雀植物園曾被北維州雜誌評為大華府地區最美的賞楓勝地。（維州費郡政府提供）

秋季賞楓 大華府7大好去處

2022-10-08 12:56
因應教師嚴重短缺，新法令助新州最大學區紐瓦克學區聘到26名退休教師，另有10人今後數周將陸續到崗。(Getty Images)

年薪9.2萬還能續領退休金 新州新法吸引退休師回鍋

2022-10-07 15:46
馬州蓋城是華人聚集的地區，該城市因文化多元、包容性強、各年齡段資源豐富，成為全美第七名最適合大家庭生活的城市。（記者張筠／攝影）

全美大家庭宜居城市 馬州蓋城居第7 維州里茲堡第8

2022-10-05 12:54

超人氣

更多 >
好市多促銷不落人後 10月份推9大最佳優惠

好市多促銷不落人後 10月份推9大最佳優惠
中國任教十年考核沒過未獲續聘 今年得諾貝爾經濟學獎

中國任教十年考核沒過未獲續聘 今年得諾貝爾經濟學獎
夫婿告別式 林彪唯一女兒林豆豆持拐杖現身

夫婿告別式 林彪唯一女兒林豆豆持拐杖現身
14歲少女在洛市公園慘遭惡男持刀綁架性侵 視頻全錄

14歲少女在洛市公園慘遭惡男持刀綁架性侵 視頻全錄
一對姊妹到廣西旅遊 遇婚宴臨時包200元吃席 結果很美好

一對姊妹到廣西旅遊 遇婚宴臨時包200元吃席 結果很美好