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牛仔隊先衰後盛 連贏四場球迷樂

編譯組／綜合報導
牛仔隊以22比10大勝洛杉磯公羊隊，讓分析師跌破眼鏡。(牛仔隊網頁)
牛仔隊以22比10大勝洛杉磯公羊隊，讓分析師跌破眼鏡。(牛仔隊網頁)

美式足球聯盟NFL達拉斯牛仔隊(Dallas Cowboys)本季一開始出師不利，開季賽慘敗、先發四分衛又受傷，眼看球季就要泡湯，孰知接下來四場全勝，讓牛仔球迷開懷不已。

而且最讓球迷興奮的，是10月9日對上屆NFL超級盃冠軍(Superbowl Champion)洛杉磯公羊隊(Los Angeles Rams)的那場比賽。牛仔隊到公羊隊的主場SoFi球場(SoFi Stadium)挑戰，牛仔隊攻防都很順利，尤其防守的表現更突出，幾乎完全封鎖了公羊隊的攻勢，並且五度把公羊隊的四分衛麥修斯塔福(Matthew Stafford)扳倒在地，最後牛仔隊以22比10大勝，讓分析師跌破眼鏡。

牛仔隊的先發四分衛達克普瑞斯考特(Dak Prescott)，在9月11日的開季第一場比賽中大拇指骨折，那場對坦帕灣海盜隊(Tampa Bay Buccaneers)的比賽，牛仔隊最後以3對19的比數大敗，讓德州美足球迷垂頭喪氣，畢竟德州是全美國最熱衷美式足球的地方。上周末戰勝公羊隊以後，牛仔隊本季戰績上升到4勝1負。

普瑞斯考特手術後復原得相當順利，本周已開始熱身丟球。普瑞斯考特受傷後臨危受命的庫珀熱許(Cooper Rush)表現穩健，率領牛仔隊連贏四場，因此有些球迷希望讓他繼續領軍。但美足分析師認為，普瑞斯考特是牛仔隊用重金簽下的，球隊不會把昂貴的球員放在邊線上坐板凳，因此普瑞斯考特很快又會重新上陣擔任攻擊統帥，熱許又會成為後備四分衛。

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