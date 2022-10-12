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基因突變 使染疫無症狀機會增10倍

編譯組／綜合報導
研究發現，部分新冠感染者沒有症狀，他們有一個共同的基因突變，來自過去普通感冒產生的T細胞，對新冠進行快速免疫反應特別有效。(Getty Images)
研究發現，部分新冠感染者沒有症狀，他們有一個共同的基因突變，來自過去普通感冒產生的T細胞，對新冠進行快速免疫反應特別有效。(Getty Images)

一旦新冠感染發生，病毒如何對未接種疫苗者身體產生影響，有很大差異。在整個疫情過程中，新冠病毒被證明對部分病患可以致命。耶魯大學心臟病專家克姆霍茲(Harlan Krumholz)告訴「科學」(Science)雜誌，新冠病毒幾乎可攻擊體內任何器官，造成毀滅性後果。不過，有部分患者卻無症狀，代表他們從未感到身體不適。

過去兩年進行的大部份關於新冠研究，都集中在出現重症或死亡病患。舊金山加大研究人員進一步研究這種病毒的複雜性，重點關注在為何有些人沒有症狀。舊金山加大神經學暨流行病學、生物統計學教授赫倫巴爾(Jill Hollenbach)對1400人進行研究，選擇參與研究患者未接種疫苗、新冠檢測呈陽性，感染時無症狀。

赫倫巴爾與研究小組分析參試者的DNA，觀察到一組稱為「HLA」基因。在HLA基因中發現一種基因突變，快速抵抗新冠病毒，以至於人體從未有足夠時間出現症狀。儘管這種突變並非無敵，但它使一個人保持無症狀的機會增加十倍。

赫倫巴爾指出，HLA基因是關鍵的免疫反應基因。研究人員研究這些基因是否有特定形式，協助人們因應新冠感染。發現甚至連鼻涕都沒有新冠陽性患者，有一個共同的基因突變、即為「HLA B 1501」，這個基因有來自過去普通感冒產生的T細胞，對新冠進行快速免疫反應特別有效。

赫倫巴爾表示，他不稱其為自然免疫，而是稱之為「預先存在免疫力」(pre-existing immunity)。因為由疫苗引發的免疫也是自然的，但方式不同。具有「HLA B 1501」基因者，本質上是「新冠躲避者」(COVID minidodgers)，他們沒有逃脫感染，但是卻躲開了感到不適。

「全國公共廣播電台」報導寫道，赫倫巴爾與她的同事證明，由於HLA中的特定突變，一些人的T細胞已預先排序，可以識別並抵抗新冠。因此，針對特定新冠的抵禦，沒有延誤。它已經在那裡了。

赫倫巴爾說，最好的消息是，這種突變很常見，大約是十人中就有一人有。

疫苗 舊金山 耶魯大學

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